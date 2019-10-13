'Bayern Münih'e gitmektense köprü altında dilenirim'
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, 2011 yılında Dortmund yönetiminin 2000'li yıllarda kulüp mali krize girince kendilerinden 2 milyon euro borç istediğini açıklamıştı. Bu açıklama Dortmund ile Bayern Münih arasında büyük tartışmalara yol açmıştı. Olayın üzerinde yaklaşık sekiz yıl geçtikten sonra Dortmund Kulüp Müdürü Hans Joachim Watzke konuyu bir kez daha gündeme taşıdı. Kendisinin yönetimde olmadığı dönemi kapsayan konuyla ilgili çok sert konuşan Watzke “Para için Bayern Münih'e gitmektense köprü altında dilenirim” dedi.
Dortmund'un 2000'li yılların başında 122 milyon euro borcu olduğunu ve zor günler geçirdiğini belirten Watzke, Bayern Münih'ten alınacak iki milyon euronun kulübün ihtiyacını gideremeyeceğini belirterek, para isteme olayının doğru olmadığının iddia etti. Bild am Sonntag Gazetesine konuşan Watzke “Biz şampiyon olduğumuzda Bayern Münih'ten para isteme konusu gündeme geldi. İnsan 122 milyon euro borcun olduğunu bildiğinde alınacak 2 milyonun ne işe yaradığını sormak istiyor tabi. Ben bir euro için bile Bayern Münih'e gitmem. Bayern kulübü değerli elbette ama Dortmund'da köprü altında dilenirim de Bayern Münih'e gitmem” dedi.
Watzke'nin Bayern Münih'e kızgınlığını artıran bir olay da Mario Götze'nin transfer edilmesi. Bayern Münih yönetimi, Götze transferi için Dortmund ile masaya oturmadı. Bayern yönetimi, futbolcu ile kulübün arasında imzalanan ve 37 milyon euro karşılığında serbest kalır maddesini işletti.
Dortmund'un hesabına 37 milyon euroyu yatırdı ve Götze ile yönetimin haberi olmadan sözleşme imzaladı.
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