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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

'Bayern Münih'e gitmektense köprü altında dilenirim'

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'Bayern Münih'e gitmektense köprü altında dilenirim'

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, 2011 yılında Dortmund yönetiminin 2000'li yıllarda kulüp mali krize girince kendilerinden 2 milyon euro borç istediğini açıklamıştı. Bu açıklama Dortmund ile Bayern Münih arasında büyük tartışmalara yol açmıştı. Olayın üzerinde yaklaşık sekiz yıl geçtikten sonra Dortmund Kulüp Müdürü Hans Joachim Watzke konuyu bir kez daha gündeme taşıdı. Kendisinin yönetimde olmadığı dönemi kapsayan konuyla ilgili çok sert konuşan Watzke “Para için Bayern Münih'e gitmektense köprü altında dilenirim” dedi.

Dortmund'un 2000'li yılların başında 122 milyon euro borcu olduğunu ve zor günler geçirdiğini belirten Watzke, Bayern Münih'ten alınacak iki milyon euronun kulübün ihtiyacını gideremeyeceğini belirterek, para isteme olayının doğru olmadığının iddia etti. Bild am Sonntag Gazetesine konuşan Watzke “Biz şampiyon olduğumuzda Bayern Münih'ten para isteme konusu gündeme geldi. İnsan 122 milyon euro borcun olduğunu bildiğinde alınacak 2 milyonun ne işe yaradığını sormak istiyor tabi. Ben bir euro için bile Bayern Münih'e gitmem. Bayern kulübü değerli elbette ama Dortmund'da köprü altında dilenirim de Bayern Münih'e gitmem” dedi.

Watzke'nin Bayern Münih'e kızgınlığını artıran bir olay da Mario Götze'nin transfer edilmesi. Bayern Münih yönetimi, Götze transferi için Dortmund ile masaya oturmadı. Bayern yönetimi, futbolcu ile kulübün arasında imzalanan ve 37 milyon euro karşılığında serbest kalır maddesini işletti.

Dortmund'un hesabına 37 milyon euroyu yatırdı ve Götze ile yönetimin haberi olmadan sözleşme imzaladı.

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