1 dakika 33 saniyede soydular! Kaçarken yola düşürdüler
Avusturya’da yaşayan Tahsin Atabey’e ait kuyumcu dükkanı, cuma gecesi soyuldu. Kapının kilidini kırarak içeri giren iki hırsız, vitrin camlarını da kırarak 1 dakika 33 saniye içinde dükkandan yaklaşık 80 bin Euro’luk altın çaldı. Soygunculan, kaçarken yaklaşık 500 metre boyunca altınların bir kısmını yola düşürdü.
HIRSIZLARIN görüntülerinin olduğunu belirten kuyumcu Tahsin Atabey ise olayın ardından şunları söyledi: “Dükkana 2 kişi girmiş. Önce kapıyı açıyorlar. Belli bir müddet sonra içeri giriyorlar. Hızlı bir şekilde vitrin camlarını kırmaya çalışıyorlar, içeriyi hızlı şekilde boşaltıyorlar. Yüzükleri, küpeleri, kasada bulunan altınların büyük bölümünü boşaltıyorlar. Polisin intikal etmesi 6 dakika sürüyor. Yedinci dakikada ben intikal ettim. Üçüncü bir kişinin ileride beklediğine kanaat getirdik. 500 metre koşmuşlar koşarken de altınları dökmüşler. Görüntüleri var ama kendilerine ulaşamadık şu an. Sigorta şirketine zararımızı bildirdik. Mağdur durumdayız. Polisten gelecek sonuçları bekliyoruz. Ne kadar altın bozdurdular, ne kadar ellerinde var bilmiyoruz. İyi haberler bekliyoruz. Aksi takdirde çok büyük maddi zarar içerisine gireceğiz.”
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