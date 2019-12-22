1.5 milyar Euro mirası nasıl paylaşacaklar?

AVUSTURYA yasalarına göre Piech’in vasiyetinden bağımsız olarak mirasın yarısının üçte ikisi çocuklara, üçte biri ise eşine gidiyor. Çocuklar arasında evlilik veya evlilik dışı diye ayrım yapılmıyor. Miras eşit biçimde paylaştırılıyor. Bu durumda Piech’in 1.5 milyar Euro’luk servetinden, 13 çocuğundan her birine yaklaşık 38.5 milyon Euro miras düşüyor. Piech’in son eşi Ursula Piech ise yaklaşık 250 milyon Euro miras alacak.

Ferdinand Piech’in ilk eşi Corinna Piech’ten 4 kızı, bir oğlu var. Ailenin çocuk bakıcısı olan ikinci eşi Ursula Piech’ten 3 çocuğu olan Ferdinand Piech’in kuzeninin karısı Marlene Porsche ve şirket çalışanı Herma adlı kadınla evlilik dışı ilişkilerinden beş çocuğu bulunuyor. Çocuklarının sekizi evlilikten, 5 ise evlilik dışı. Çocukların 7’si erkek, 6’sı ise kız.