1.3 milyon dolara 1 paund aldı

MADENİ paranın bu kadar değerli olma nedeni ise yalnızca 6 adet üretilmiş olması. Paranın, Kral VIII. Edward şerefine 1936 yılında 6 adet üretilmesinin nedeni ise Kral’ın halktan olan Wallis Simpson’a âşık olup tahtını Kraliçe II. Elizabeth’in babası olan George VI’ya devretmesi olarak biliniyor. Madeni para 22 milimetre çapında ve 7.98 gram altından oluşuyor.