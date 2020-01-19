MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri1.3 milyon dolara 1 paund aldı
GeriAvrupa 1.3 milyon dolara 1 paund aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 19.01.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

1.3 milyon dolara 1 paund aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1.3 milyon dolara 1 paund aldı

İngiltere tarihinin ‘en pahalı 1 poundu’ olarak nitelendirilen madeni para, 1.3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı.

MADENİ paranın bu kadar değerli olma nedeni ise yalnızca 6 adet üretilmiş olması. Paranın, Kral VIII. Edward şerefine 1936 yılında 6 adet üretilmesinin nedeni ise Kral’ın halktan olan Wallis Simpson’a âşık olup tahtını Kraliçe II. Elizabeth’in babası olan George VI’ya devretmesi olarak biliniyor. Madeni para 22 milimetre çapında ve 7.98 gram altından oluşuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle