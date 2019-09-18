1.2 milyar Euro’luk festival başlıyor
Geçen yıl 124 boğanın kesilip yenildiği, 7 milyon 900 bin litre biranın satıldığı dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest’e 65 ülkeden 6 milyon 300 bin kişi katıldı. Cumartesi günü 186’ncı kez başlayıp 6 Ekim’de sona erecek festivalde biranın litresi bu yıl 11 Euro 80 cent olacak. Festivalin bu yıl ki ticari hacmi 1 milyar 200 milyon Euro olarak hesaplanıyor.
DÜNYANIN en büyük bira festivali Münih Oktoberfest, cumartesi günü başlıyor. Bu yıl 186’ncısı düzenlenecek festivalde sadece bira üreticileri değil, oteller, perakendeciler ve taksiciler de büyük gelir bekliyor. Festivalin ticari hacmi 1 milyar 200 milyon Euro olarak hesaplanıyor.
6 Ekim’de sona erecek festival süresince Münih’teki yaklaşık 400 otelin 442 milyon Euro ciro yapması bekleniyor. Kente festival için 1 milyon turistin gelmesi ve en az iki veya üç gün boyunca festivale katılması hesaplanıyor.
LİTRESİ 11 EURO 80 CENT
13 bin kişinin çalışacağı festivalde hafta içi saat 10.00’dan itibaren bira satışına başlanacak ve saat 22.30’a kadar bira satışı sürecek. 23.30’da ise çadırlar ve festival alanı kapanacak. Cumartesi ve pazar günleri ise bira satışı saat 09.30’da başlayacak. Bir litre biranın fiyatı bu yıl 11 Euro 80 cent olarak belirlendi. Geçen yıl bir litre biranın fiyatı 10 Euro 70 cent ile 11 Euro 50 cent arasında değişirken tam olarak 7 milyon 900 bin litre bira satılmıştı.
65 ülkeden 6 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde 124 boğa kesilip yenilmişti.
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