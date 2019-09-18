1.2 milyar Euro’luk festival başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri1.2 milyar Euro’luk festival başlıyor
GeriAvrupa 1.2 milyar Euro’luk festival başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa, getty images
18.09.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

1.2 milyar Euro’luk festival başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1.2 milyar Euro’luk festival başlıyor

Geçen yıl 124 boğanın kesilip yenildiği, 7 milyon 900 bin litre biranın satıldığı dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest’e 65 ülkeden 6 milyon 300 bin kişi katıldı. Cumartesi günü 186’ncı kez başlayıp 6 Ekim’de sona erecek festivalde biranın litresi bu yıl 11 Euro 80 cent olacak. Festivalin bu yıl ki ticari hacmi 1 milyar 200 milyon Euro olarak hesaplanıyor.

DÜNYANIN en büyük bira festivali Münih Oktoberfest, cumartesi günü başlıyor. Bu yıl 186’ncısı düzenlenecek festivalde sadece bira üreticileri değil, oteller, perakendeciler ve taksiciler de büyük gelir bekliyor. Festivalin ticari hacmi 1 milyar 200 milyon Euro olarak hesaplanıyor.
6 Ekim’de sona erecek festival süresince Münih’teki yaklaşık 400 otelin 442 milyon Euro ciro yapması bekleniyor. Kente festival için 1 milyon turistin gelmesi ve en az iki veya üç gün boyunca festivale katılması hesaplanıyor.

1.2 milyar Euro’luk festival başlıyor
LİTRESİ 11 EURO 80 CENT
13 bin kişinin çalışacağı festivalde hafta içi saat 10.00’dan itibaren bira satışına başlanacak ve saat 22.30’a kadar bira satışı sürecek. 23.30’da ise çadırlar ve festival alanı kapanacak. Cumartesi ve pazar günleri ise bira satışı saat 09.30’da başlayacak. Bir litre biranın fiyatı bu yıl 11 Euro 80 cent olarak belirlendi. Geçen yıl bir litre biranın fiyatı 10 Euro 70 cent ile 11 Euro 50 cent arasında değişirken tam olarak 7 milyon 900 bin litre bira satılmıştı.
65 ülkeden 6 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde 124 boğa kesilip yenilmişti.

1.2 milyar Euro’luk festival başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
1.2 milyar Euro’luk festival başlıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doktor raporu...
Avusturya’da Türk adaylardan sandık çağrısı
Maas’a vize sorusu: Hani kaldıracaktınız?