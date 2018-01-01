 Avrupa yeni yıla meydanlarda girdi

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de, binlerce kişi geniş güvenlik tedbirleri altında yeni yılı karşıladı. Berlin’deki kutlamalar, Brandenburg Kapısı önünde ve 17 Haziran Caddesi’nde yapıldı. Kutlamalar sırasında havai fişek gösterileri düzenlendi.

Berlin’de etkinliklerin yapıldığı alana girişlerde ve alanın etrafında geniş güvenlik tedbirleri alındı. Kutlama alanının çevresine güvenlik amacıyla beton bloklar konuldu, alana giren herkesin üstü arandı.

Etkinliklerin yapılacağı alanların etrafındaki cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı. Bu yıl ilk kez farklı olarak taciz olasılığına karşı kadınlar için ‘güvenli alan’ oluşturuldu. Yılbaşı kutlamalarının yapıldığı alanda bin 600 polisin görevlendirildiği öğrenildi.

KUTLAMAYA TURİSTLER DE KATILDI

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeni yıl dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Viyana Belediyesince, ‘eski şehir’ olarak da bilinen birinci bölge trafiğe kapatıldı, belediye binası ve devlet opera binasının önü ile Stephan Meydanı’nda konserler gerçekleştirildi. Çok sayıda turistin de katıldığı kutlamalarda, havai fişek gösterileri düzenlendi.

HEP BERABER ‘MERHABA’ DEDİLER

İngiltere, havai fişek gösteriyle yeni yıla coşkuyla girdi. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı İngiltere’de, binlerce kişi 2018’e ‘merhaba’ diyerek yeni yılı coşkuyla kutladı.

BOSNA HERSEK’TE TOPLANDILAR

Balkan ülkeleri, yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle girdi. Bosna Hersek Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Zdravko Colic’in şarkıları eşliğinde eğlendi. Gece yarısında ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

MECLİS BİNASI ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Meclis binası önünde toplanan Belgradlılar yeni yılı Sırp şarkıcı Aca Lukas’ın şarkılarıyla karşıladı. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde yeni yıl kutlamaları yapılmadı. Sancak’a bağlı belediyeler, yılbaşı kutlamaları için ayrılan bütçenin ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılacağını bildirdi.

HIRVAT GRUPLAR ŞARKILAR SÖYLEDİ

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de Ban Jelacic Meydanı’nı dolduran binlerce kişi ise Hırvat grupların seslendirdiği şarkılar eşliğinde eğlendi. Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri Zagreblilere görsel bir şölen yaşattı.

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da konser veren Hırvat şarkıcı Toni Cetinski de Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana da konser ve havai fişek gösterilerine sahne oldu.

Makedonya’da kutlamaların merkezi başkent Üsküp’teki Yadran Meydanı oldu.

Öte yandan Üsküp Belediyesince alınan karar gereği bu yıl da kutlamalar yapılmadı. Kutlamalar için ayrılan bütçenin yardım amaçlı kullanılacağı kaydedildi.

İSKENDER MEYDANI’NI DOLDURDULAR

Arnavutluk’ta kutlamalar için başkent Tiran’daki İskender Bey Meydanı’na binlerce kişi geldi. Burada da 2018 yılı konser ve havai fişek gösterileri ile karşılandı.

Kosova’nın başkenti Priştine’deki Zahir Pajaziti Meydanı’nda toplananlar yeni yılı konserler eşliğinde kutladı.