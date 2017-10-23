Avrupa uyarısı: Kıyamet senaryosu

BOSNA Hersek’in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, ‘Bilge Kral’ lakaplı Aliya İzzetbegoviç için ölümünün 14. yıldönümünde dün Beştepe’de anma töreni düzenledi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ve eşi Semiha İzzetbegoviç katıldı. Anma programında Saraybosna Filarmoni Orkestrası’nın Srebrenitsa ve 15 Temmuz Ağıdı’nı da seslendirdiği konserin ardından Kuran okundu. Erdoğan, Avrupa’ya sert sözlerle yüklendiği konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

YAMYAMLARIYLA SALDIRDILAR

“O, Srebrenitsa’daki tarihin en utanç verici soykırımlarından birine şahit olur. BM’nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa’ya sığınan çoğu kadın ve çocuk 8 bin 372 kişi Hollandalı askerler tarafından onların yamyamlarına teslim edilir. Ne yaptı batı, bu olaylar karşısında ses çıktı mı? Hâlâ bu yamyamlar yaşamıyor mu, hâlâ yaşıyor. İşte son seçimlerde Hollandalıların o yamyamlarıyla bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını, bayan bakanımıza varıncaya kadar nasıl saldırdıklarını gördük. Benim Hollanda’da çalışan işçimi köpeklere saldırtmak suretiyle nasıl üzerine çullandırdıklarını gördük. Bakın yine aynı şey oldu. Türkiye’ye gelecek olan batıdaki benim vatandaşıma kalkıyorlar köpeğe üstünü arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Kendin arasana, bayansa bayan polisine arat. Niye, çünkü bunların karakterinde, cibilliyetinde bu var. Ama bir Müslüman’da olamaz.

DAYTON MASAYA YATIRILIR

O, başkomutan olarak halkının önüne düştüğünde de Dayton’da barış masasına oturduğunda da hep zor olanı seçmiştir. Dayton’la ilgili ‘Kabul etmek zorundayım’ dedi. Şu anda üç parçalı bir Bosna var. Temenni ederim ki Dayton masaya yatırılır ve oradaki sıkıntılar da bir an önce aşılır. 7 senedir komşumuz Suriye’de şahit olduklarımızın 25 sene önce Bosna’da yaşananlardan Allah aşkına ne farkı var? 650 bin Rohingyalı Müslüman Bangladeş’te yaşam mücadelesi veriyor. O güçlü bildiklerimiz bu işi çözemezler mi? Bal gibi de çözerler. Ama ölen Müslüman olduğu zaman umurlarında değil. Peki terör estirenler kim? Onlar da bir kısım Budistler. Müslümanların içinden çıktığı zaman terörist, yaygara büyük. Ama Hıristiyanların, Musevilerin içinden çıktığı zaman ses yok. Biz Müslümanların içinden de çıksa ne diyoruz? DEAŞ teröristtir diyoruz.

BOSNA’DA ÖLDÜ SURİYE’DE GÖMÜLDÜ

Bosna’daki vahşeti görmeyenler Arakan’daki vahşete de kör sağır değiller mi? O gün katillere alan açanlar bugün de terör örgütlerini silaha boğuyor. Bir kuruş para almadan 3 bin 500 TIR silah gönderiyorlar. İnsan hakları, demokrasi, millet iradesi ve özgürlükler dün Boşnaklara çok görülüyordu. Bugün de Suriyelilere, Filistinlilere, Libyalılara lüks görülüyor. Mazlumlar ve zalimler değişse de zulmü tribünden seyredenler değişmiyor. Avrupa Bosna’da ölmüş, Suriye’de gömülmüştür. Sahile vuran masum çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALMAYI BIRAKIN

Son 7 yılda kadim Avrupa değerleri bizzat bu değerlerin sahipleri tarafından tek tek yok edilmiştir. Bugün Avrupa’nın dünyadaki milyarlarca insan nazarında hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Mevcut siyasi tablo devam ederse korkarım ki gelecek çok daha kötü olacaktır. Irkçılığın yükseldiği, neonazi partilerin hükümet ortağı olacak güce ulaştığı bir Avrupa felakete doğru sürükleniyor demektir. İlkelerini kendi elleriyle boğan bir Avrupa’nın geleceği karanlıktır. Şu anki manzara istikbalimiz açısından bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmaktadır. Biz Aliya gibi hakikati hesaplara kurban etmiyoruz. Avrupalı liderlerden de Türkiye’yi hedef almayı artık bir tarafa bırakıp sağduyuya dönmelerine bekliyoruz. Yabancı düşmanlığını tırmandırmak kimseye fayda sağlamaz. İslam karşıtlığı üzerinden iktidar hayali kurmak kimseyi bir yere taşımaz.”

REÇETESİ TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİĞİ

TÜRKİYE’siz bir Avrupa’nın varacağı yer yalnızlıktır, çaresizliktir, iç çekişmelerdir. Türkiye, Avrupa’ya muhtaç değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa’dır. Onlar görmek istemese de giderek kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye’dir, Türkiye’nin tam üyeliğidir. Bu böyle bilinmelidir. Türkiye, altını çizerek ifade ediyorum, bunun için şahsiyetinden, değerlerinden ve onurundan asla taviz vermeyecektir. Biz kimsenin oyuncağı değiliz, olmayacağız. Biz birilerinin keyfine göre muamele edeceği kapıkulu değiliz, olmayacağız. Tehditlerle Türkiye’yi esir alacaklarını zannedenler kendi tarihlerinden bihaber gafillerdir. Yaptırımlarla bize diz çöktüreceklerini sananlar büyük bir yanılgı içinde olduklarını pek yakında anlayacaklardır.

HAVLU ATMAYACAĞIZ

Her zaman ifade ettiğim gibi havlu atmayacak, pes etmeyeceğiz. Ucuz ayak oyunlarına prim vermeyeceğiz. Kendini bilmez siyasetçilerin provokasyonuna gelmeyeceğiz. Milli gururumuzdan da stratejik hedeflerimizden de taviz vermeyeceğiz. Bu süreçte tıpkı Aliya’nın dediği gibi, hatırlayacağımız şey, şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.”