Avrupa turnesine Berlin’den başlıyor

FERHAT Tunç, 35. Sanat Yılı adı altında Avrupa'da bir dizi konser verecek. Sanatçı ilk olarak 27 Ekim’de sahneye çıkacak. Wedding semtindeki Atze Musiktheater Salonu’ndaki konser öncesi sanatçının hayatını anlatan bir de belgesel gösterilecek. 'Tarih Bize İyi Davranmadı' belgeselinde sanatçının 35 yıllık sanat ve siyasi hayatı anlatılıyor. Tunç, 2017 yılının en önemli çalışmaları arasında yer alan '30 Yılın Ezgileri' albümündeki eserlerin yanı sıra hafızalarda yer edinmiş eski ve yeni parçaları da seslendirecek.