Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Avrupa turnesine Berlin’den başlıyor

    Avrupa turnesine Berlin’den başlıyor

    BERLİN
    25.10.2017 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Sanatçı Ferhat Tunç, Avrupa turnesinin ilk ayağında Berlin’de sahneye çıkacak.

    FERHAT Tunç, 35. Sanat Yılı adı altında Avrupa'da bir dizi konser verecek. Sanatçı ilk olarak 27 Ekim’de sahneye çıkacak. Wedding semtindeki Atze Musiktheater Salonu’ndaki konser öncesi sanatçının hayatını anlatan bir de belgesel gösterilecek. 'Tarih Bize İyi Davranmadı' belgeselinde sanatçının 35 yıllık sanat ve siyasi hayatı anlatılıyor. Tunç, 2017 yılının en önemli çalışmaları arasında yer alan '30 Yılın Ezgileri' albümündeki eserlerin yanı sıra hafızalarda yer edinmiş eski ve yeni parçaları da seslendirecek.

    Etiketler: Ferhat Tunç , Avrupa turnesi , Berlin
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri