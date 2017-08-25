Avrupa teröre karşı böyle önlem aldı

Son yıllarda üst üste gerçekleşen terör saldırılarının ardından tüm Avrupa'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı. Almanya teröre karşı güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarttı. Avrupa'da gerçekleştirilen araçlı terör eylemlerine karşı önlem alan Almanya ve İngiltere, bazı şehirlerde kaldırım ve yaya geçitlerine bariyerler inşa ettirdi.

Uygulamanın ilk örneği Köln'de yapıldı. Yaya kaldırımlarının çevresi, kent meydanının girişleri ve yaya geçitlerinin bulunduğu alanlara beton bloklar inşa edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da şehir merkezinde de beton bloklarlarla önlem alındı.

DAHA ÖNCE BERLİN'DE UYGULANMIŞTI

Paris'te yaşanan terör eylemlerinin ardınadn geçtiğimiz yıl, Berlin'deki ünlü Parsier Platz meydanı araç trafiğine kapatılmış, aynı beton bloklar yerleştirilerek araçlı saldırı girişimine karşı önlem alınmıştı.