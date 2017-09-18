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    Hürriyet >Dünya>Avrupa şokta!.. Dizel araçlar 5 bin kişinin ölümüne yol açtı

    Avrupa şokta!.. Dizel araçlar 5 bin kişinin ölümüne yol açtı

    AA
    18.09.2017 - 12:55 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 13:03

    "Dieselgate"in yılda 5 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirlendi. Avrupa'da en az 10 bin prematüre bebek ölümünün de "Dieselgate" ile doğrudan ilişkili olduğu bildirildi

    Avrupa'da yaklaşık 100 milyon aracın nitrojen oksit gazları salınımının düşük beyan edilmesinin (Dieselgate skandalı) yılda 5 bin kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

    Norveç Meteoroloji ve Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsünün (IIASA) yaptığı araştırmaya göre, "Dieselgate" skandalı nedeniyle Avrupa'da ölüm oranlarında kayda değer artış görüldü.

    Avrupa'da Dieselgate çerçevesinde salınan zehirli gazlardan etkilenerek hayatını kaybeden kişi sayısının yılda 5 bin olduğuna işaret edilen araştırmada, Avrupa'da en az 10 bin prematüre bebek ölümünün de Dieselgate ile doğrudan ilişkili olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre, salınan zehirli gazlardan en çok etkilenen Avrupa ülkeleri, yoğun nüfus ve dizel otomobil kullanımı oranları dolayısıyla İtalya, Almanya ve Fransa oldu.

    Salınımdan en az etkilenen ülkelerin ise Norveç, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu belirtildi. Skandal, 2015'in eylül ayında Volkswagen'in ölçümleri yanlış beyan ettiğini açıklamasının ardından patlak vermiş ve firma araçlarını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Fiat, Peugeot ve Renault şirketlerinin de diesel salınımı konusunda benzer yöntemlere başvurdukları belirlenmişti. Araştırma, "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlandı.

     

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    Etiketler: dizel , paris , avrupa , otomotiv
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