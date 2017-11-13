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Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Sanatsal ağırlığı, güçlü dramasıyla belki de sinemanın doğduğu toprakların farkını ortaya koyuyor Avrupa Sineması.

Hürriyet Haber
13.11.2017 - 10:08 | Son Güncelleme :

Festivalleri, yönetmenleri, Amerika’ya kadar uzanan oyuncularıyla tüm dünyayı etkisi altına alan filmler yaratıyor. Avrupa Sineması’nın en iyi örneklerinden 10 tanesini sizin için listeledik:

Amelie

Amélie, kendi adalet anlayışı ile Paris'te masum ve naif bir kız. Çevresindekilere yardım etmeye karar verir ve yol boyunca aşkı keşfeder. (122 dak.)

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Kelebek ve Dalgıç

Elle editörü Jean-Dominique Bauby'nin su altında vurgun yedikten sonra neredeyse felce uğramış bir vücutla yaşamasının gerçek hikayesi; sadece sol gözü felç değildir. (112 dakika)

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Protesto

Fransız banliyölerinde şiddetli bir isyan sonrasında üç genç erkeğin hayatından 24 saat. (98 dak.)

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Hayat Güzeldir

Açık fikirli bir Yahudi kütüphaneci ve oğlunun soykırım kurbanı oldukları hikâyede, kahramanımız oğlunu kamplarındaki tehlikelerden korumak için mizah ve hayal gücünün mükemmel bir karışımını kullanıyor. (116 dak.)

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Kutup Çizgisi Aşıkları

Lapland Finlandiya'da, ebedi gece yarısı güneşinin altında, iki ateşli sevgili… Kader, inanç ve sevgi ile dokunan güçlü ve gösterişli bir bir hikaye. (112 dakika)

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Duvara Karşı

Türk yönetmen Fatih Akın’ın ünlü filminde aile baskısından kurtulma niyetiyle intihar eden genç bir kadın, kırk yaşındaki bir bağımlıyla, kıskanç aşkın patlamasına yol açacak bir evlilik kuruyor. (121 dak.)

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Aç Gözünü

Çok yakışıklı bir adam hayatının aşkını bulur ancak bir kaza geçirir ve ciddi biçimde yaralanan yüzünü ameliyatla yeniden yaptırması gerekir. (117 dak.)

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Can Dostum

Talihsiz bir olay sonucu sakatlanan zengin aristokrat Philippe, evde kendisine yardımcı olması için banliyöden birini işe alır.

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Léon

Ailesini cinayete kurban veren 12 yaşındaki Mathilda, profesyonel bir katil olan Léon tarafından gönülsüzce alınıyor. Mathilda profesyonel bir katil olarak yetişirken ikili arasında sıradışı bir ilişki kuruluyor. (110 dakika)

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Koş Lola Koş

Berlin sokaklarında geçen hikâyede Lola’nın erkek arkadaşı mafya için taşıdığı parayı kaybeder ve Lola’nın parayı bulması için 20 dakikası vardır.

Avrupa Sineması’ndan çok iyi 10 film

Etiketler: Leon , Can Dostum , Amelia
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