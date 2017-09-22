Avrupa otomotiv pazarı ilk 8 ayda arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2017 yılı Ağustos ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 4,3 arttı ve 12 milyon 170 bin 599 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde toplam 11 milyon 663 bin 875 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 10,7 ile İrlanda’da ve yüzde 2,4 ile İngiltere’de düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 18,9, Bulgaristan yüzde 18,1, Litvanya yüzde 16,1 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ağustos ayında yüzde 4,7 arttı ve 1 milyon 61 bin 702 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 13 bin 745 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ağustos ayında yüzde 21,4 ile İrlanda’da, yüzde 11,9 ile Danimarka’da, yüzde 6,6 ile Belçika’da düşüş yaşandı. Diğer düşüş yaşanan ülkeler arasında İngiltere, Romanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti yer aldı. 2017 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda yüzde 28,1, Litvanya yüzde 25,3 ve Yunanistan yüzde 21,6 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, yüzde 2,52 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 4,4 arttı ve toplam 10 milyon 559 bin 543 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 10 milyon 111 bin 243 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 10,0 ile İrlanda’da, yüzde 2,4 ile İngiltere’de ve yüzde 0,1 ile Finlandiya’da görüldü.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran İlk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 22,0, Litvanya yüzde 19,8 ve Macaristan yüzde 19,3 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ağustos ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı ve toplam 903 bin 143 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 855 bin 689 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 21,3 ile İrlanda’da, yüzde 12,1 ile Danimarka’da, yüzde 8,1 ile Belçika’da, yüzde 6,4 ile İngiltere’de ve yüzde 3,3 ile Romanya’da görüldü. 2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 34,4, İzlanda yüzde 28,8 ve Letonya yüzde 25,8 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 3,38 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 4,3 arttı ve 1 milyon 335 bin 785 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 1 milyon 280 bin 439 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla düşüş yüzde 14,9 ile Macaristan’da, yüzde 14,2 ile İrlanda’da, yüzde 6,2 ile Slovakya’da yaşandı. Danimarka, Letonya, İngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti de düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovenya yüzde 27,3, Finlandiya yüzde 19,8 ve Yunanistan yüzde 18,7 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ağustos ayında yüzde 0,3 arttı ve 129 bin 884 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 129 bin 466 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ağustos ayında en fazla düşüş yüzde 37,0 ile Slovakya’da, yüzde 29,1 ile Macaristan’da ve yüzde 26,5 ile Hırvatistan’da yaşandı. İrlanda, İtalya, İsveç, Danimarka, Letonya, Avusturya, Finlandiya ve Almanya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 57,4, Litvanya yüzde 56,1 ve Slovenya yüzde 34,9 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, yüzde 1,46 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı.