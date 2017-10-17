Avrupa onu konuşuyor

Bir sekreter ile öğretmenin tek çocuğu olan Kurz, daha 20 yaşlarında siyasete atıldı. Washington’da Avusturya Büyükelçiliği’nde yaptığı stajın dışında hiçbir diplomasi tecrübesi olmadan 27 yaşında Avusturya Dışişleri Bakanı oldu. Dışişleri Bakanı olarak 2015 mülteci krizinde Almanya Başbakanı Merkel’e karşı gelerek, Balkanları mülteci göçüne kapattırdı. Kurz, muhafazakâr parti lideri olmasına rağmen, aynı çizgide oldukları Merkel’le görüş ayrılıkları olduğunu saklamıyor.

MACRON’U ÖRNEK ALDI

Yeni fikirlere açık olarak tanınan Kurz, mayısta muhafazakâr Halk Partisi (ÖVP) başkanlığını devraldı. Sosyal Demokratlarla (SPÖ) ortak olduğu koalisyonu sona erdirip erken seçimlerin yolunu açtı. Sosyal Demokratları erken seçime hazırlıksız yakalatan Kurz, Fransa’da Macron’un (39) kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimini yakından takip ederek partisinde yeniliklere gitti. ‘İmparator’, ‘Harika Çocuk’, ‘Mesih’ gibi lakaplarla anılan Kurz, çok gösterişli bir seçim kampanyasıyla da sandıktan birinci parti çıkmayı başardı. ÖVP, 2002 yılından sonra ilk kez yeniden birinci parti oldu.

AŞIRI SAĞ İLE KOALİSYON

Kurz’un partisi yüzde 31.36 oranla birinci parti çıktı, ama oyları tek başına hükümeti kurmaya yetmiyor. Hükümeti kurarsa, dünyanın en genç başbakanı olacak. Seçimin ikinci kazananı ise aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache. Aşırı sağcı FPÖ yüzde 27.3’le ikinci sırada. Strache oyları yüzde 6.85 puan artırdı. Seçimin kaybedeni ise Sosyal Demokratlar. Yüzde 26.8 oy oranıyla SPÖ üçüncü sıraya düştü.

Fransa’da 39 yaşındaki Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Avusturya’da da onun popülist politikalarını taklit eden 31 yaşındaki Sebastian Kurz genel seçimlerde ipi göğüsledi. Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan, ‘İmparator’ ve ‘Harika Çocuk’ gibi lakapları olan Kurz, dünyanın en genç başbakanı olmaya çok yakın.