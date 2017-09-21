'Avrupa Müslümanları dışlıyor'

Daha önce Bertelsmann Vakfı, Avrupa'daki Müslümanlar arasında bir araştırma yaptı. Araştırmada Müslümanların Avrupa'ya iyi uyum sağladığı, ancak kabul görmediği sonucu çıktı. Şimdi “Temel Haklar için Avrupa Birliği” (Fra) adlı ajans çok daha kapsamlı bir araştırmaya imza attı. 2016'da 15 Avrupa ülkesinde 10 bin 500 Müslüman arasında yapılan araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı.

Ankete katılan Müslümanların yarıdan fazlası yaşadığı ülkenin vatandaşı. “Kendinizi yaşadığınız ülkeye bağlı hissediyor musunuz, resmi kurumlara güveniyor musunuz” sorularına yüzde 76'sı, ‘evet çok güçlü bağlıyım, polise, yargıya, siyasete güveniyorum’ yanıtını verdi. Bu sonuca göre AB'deki Müslümanlar, resmi kurumlara AB'nin yerli vatandaşlarından çok daha fazla güveniyor. Özellikle Finlandiya ve İsveç'te resmi kurumlara güvenen Müslümanların oranı çok yüksek. İtalya ve Hollanda'da daha düşük. Almanya'da ise ortada. Almanya'da kökeni nedeniyle dışlandığını düşünen Türklerin oranı düşük. Yüzde 18. Ama Afrika ülkelerinden gelen Müslümanların yüzde 50'si Almanya'da dışlandığı görüşünde.

Müslümanlar kendilerini yaşadıkları ülkeye ait hissetmelerine rağmen, yüzde 39'u son 5 yılda kökeni nedeniyle iş ve konut ararken dışlandığını söylüyor. Özellikle Afrika kökenli Müslümanlar daha çok dışlandıkları görüşünde. Sadece Müslüman oldukları için dışlandıklarını düşünenlerin oranı düşük. Yüzde 17.

Ama bu sayı 2008 yılına kıyasla çok daha artmış görünüyor. 2008'de bu oran onda birdi. Ankete katılan Müslümanların yüzde 90'ının başka inançtan arkadaşları var. Yüzde 92'si başka inanç ve dinden insanların komşusu olmasına karşı değil. Buna göre Müslümanlar başka dinlere karşı daha hoşgörülü. Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre komşumun Müslüman olmasını istemem diyenlerin oranı yüzde 19 çıkmıştı.