Avrupa markalarına ‘kalitesiz ürün’ tepkisi

POLONYA gazetesi Prawna’nın ‘bakkaliye ırkçılığı’ diye tanımladığı iddiaları konusunda Avrupa Komisyonu ürün kalite testleri yaptı. Alman dergisi Der Spiegel’de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in talimatı üzerine bu konuda bazı adımlar atıldı. Avrupa Adalet ve Tüketici Komiseri Vera Jourov, farklı Doğu Avrupa ülkelerinde farklı ürünler üzerinde testler yapılmasını sağladı. Sonuçlar siyasetçileri haklı çıkardı.

Örneğin Slovakya’da satılan bir paket balık kroketinde yüzde 58 balık varken, Avusturya’da aynı üründe balık oranının yüzde 65 olduğunu, bir çamaşır yumuşatıcı ürününün Slovakya’ya göre Avusturya’da 30 cent daha ucuz ve 60 mililitre daha fazla içeriğe sahip olduğunu ortaya çıkardı.

BÖLGEDE TEPKİLERE YOL AÇIYOR

Habere göre çikolatalı fındık kremalarının Doğu Avrupa’ya gönderilen partilerinde daha az kakao olması, dondurulmuş balık kroketlerinde daha az balık olması ya da temizlik ürünlerinin Doğu Avrupa’ya gönderilen yiyecek, içecek ve temizlik ürünü serilerinin daha kalitesiz olması bölge genelinde büyük tepkiler aldı.

Doğu Avrupalı siyasetçilerin şikayetleri üzerine yapılan testlere göre tereyağı gibi kaliteli içerikler daha ucuz palm yağı ile değiştirilirken, meyve aromaları yerine tatlandırıcı, gazlı içeceklerde ise şeker yerine ucuz tatlandırıcılar kullanıldığı iddialar arasında.

BAŞBAKANDAN YAPTIRIM UYARISI

Slovakya Başbakanı Robert Fico, markaları, bu tutumlarına devam etmeleri halinde yaptırım uygulayacakları konusunda uyarmış ve Doğu Avrupalı tüketicilerin bu şirketleri boykot edebileceğini söylemişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Çekya Tarım Bakanı da benzeri sözlerle tepkilerini dile getirmişti.