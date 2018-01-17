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    Avrupa Konseyi’nde Ankara parayı kesti Türkçe tehlikede

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    17.01.2018 - 00:33 | Son Güncelleme:

    HUKUKUN üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi alanında yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle tam üyesi olduğu Avrupa Konseyi (AK) ile ilişkileri son dönemde gergin olan Türkiye artık ‘büyük bağışçı’ (grand payeur) değil.

    Ankara’nın talebi doğrultusunda gerçekleşen statü değişikliğinin ardından Türkçenin AK’nin çalışma dili olmaktan çıkarılması gündemde. Bu doğrultuda rapor hazırlıklarına başlandı. AK kulislerinde, ilişkilerdeki mevcut olumsuzluğun da etkisiyle Türkçenin resmi çalışma dili olmasına son verilmesi ihtimalinin çok yüksek olduğu yorumları yapılıyor.

    PARLAMENTER SAYISI DA RİSKLİ

    Ankara ile AK arasındaki bir başka mücadele alanı ise Türk delegasyonundaki parlamenter sayısı olacak. Türkiye, AK bütçesine katkısını artırıp ilk altı ülke arasında yer alınca heyetteki parlamenter sayısı 12’den 18’e yükseltilmişti. Gelinen aşamada bu sayının tekrar 12’ye düşürülmesi ihtimali var.
    Türkiye ile AK arasındaki ilişkiler 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerildi. Nisan 2017’de AKPM’nin “demokrasi, insan hakları alanlarında AK üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükler yerine getirilmediği” gerekçesiyle Türkiye’yi 2004’te çıkardığı siyasi denetim sürecine tekrar dahil etmesi ilişkilerde büyük yaraya neden oldu. Bardağı taşıran ise AKPM’nin 2013’ten bu yana verilen Vaclav Havel Ödülü’nü, darbe girişimi sonrasında kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin FETÖ/PDY’den tutuklu eski Başkanı Murat Arslan’a vermesi oldu.

    Etiketler: gazetehaberleri , avrupa birliği
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