Avrupa kasırgayla sarsılıyor! THY uçakları havadan döndü

Avrupa'da kötü hava koşulları yaşamı oldukça olumsuz etkiliyor.

THY uçağı 189 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan İsviçre'nin Basel kentine hareket etti. Basel'e gitmesi planlanan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu kente iniş yapamadı. Uçak, İtalya'nın Milano kentine yönlendirildi. THY'nin İstanbul-Zürih seferini yapan tarifeli uçağı da olumsuz hava koşulları nedeniyle Milano’ya iniş yaptı.

BİRÇOK ÜLKEDE HAYAT FELÇ

Almanya’da bu sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz etkileyen Burglind kasırgasının hızı zaman zaman saate 120 kilometreye kadar çıktı. Kasırga nedeniyle 230 yerleşim bölgesinde kırmızı alarm verildi. Polis sürücüleri dikkatli olmaları önünde uyardı. Kasırga, birçok bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Tren seferleri aksadı. Münih hayvanat bahçesi kasırga nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Kasırganın perşembe günü de etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi, kasırganın etkisiyle ağaçların ve direklerin yollara devrilebileceği uyarısını yaptı. Bu nedenle ormanlık alanlardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Almanya ve İsviçre'deki kasırga meteoroloji haritasında böyle görüldü...

200 BİN EVDE ELEKTRİK YOK

Fransa ve Birleşik Krallık’ta ise ‘Eleanor’ kasırgası etkili oldu. Fransa’da kasırga nedeniyle enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu yaklaşık 200 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi. Fransız basınındaki haberlere göre, olumsuz hava şartları sonucu Basel ve Strazburg havalimanları uçak seferlerini durdurdu. Charles de Gaulle Havalimanı’nda ise birçok seferde gecikmeler yaşandı.

Paris’te rüzgarın saatteki hızının 140 kilometreye ulaşmasından dolayı kentin önemli sembollerinden Eyfel Kulesi ziyaretçilere kapatıldı.

TURUNCU ALARM İLAN EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle olağanüstü halin bir alt kademesi olan ‘turuncu alarm’ ilan edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, kasırgasının başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili olduğu, rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye ulaştığı kaydedilmişti.

Fransa’da iki gün önce etkili ‘Carmen’ fırtınası nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

İSKOÇYA’YA SEL UYARISI

Birleşik Krallık genelinde bugün etkili olmaya başlayan ‘Eleanor’ fırtınasının getirdiği şiddetli rüzgar, yağış ve dev dalgalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, elektrikler kesildi. Meteoroloji kurumu, fırtınanın hızının bazı yerlerde saatte 162 kilometreye ulaştığını duyurdu.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın geneli ile İskoçya’nın güney bölgeleri için kötü hava koşullarına ‘hazırlıklı olun’ çağrısında bulunulurken, ayrıca şiddetli yağış dolayısıyla ada genelinde sel uyarıları yapıldı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede sarı ve turuncu alarm veren meteoroloji, halkı, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini, fırtına sebebiyle ağaçların devrilebileceğini, dev dalgaların oluşabileceğini, elektrik kesintileri ve sel yaşanabileceğini bildirdi.

Galler’de aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu bir kişinin yaralandığı bildirilirken, kötü hava koşulları sebebiyle Kuzey İrlanda ve İngiltere’nin kuzeyinde toplam 6 bin, Galler’de ise 300 hane elektriksiz kaldı. Ülkede yoğun olarak kullanılan bazı köprülerle başkent Londra’nın etrafını çevreleyen M25 otobanı da yollara düşen ağaçlar nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı.

ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN

Kuvvetli rüzgarların sebep olduğu dev dalgalar, toprak kayması ve aşırı yağış nedeniyle İngiltere ve Galler’deki demiryollarında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. Çevre Ajansı da Londra’dan geçen Thames Nehri kıyısında yaşayanların sele karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunarak, nehirde kurulu sel önleyici bariyerlerin yüksek gelgit seviyesi nedeniyle kapatıldığını aktardı.

İngiltere geneli için 40, Galler ve İskoçya’da da 10’dan fazla ayrı noktada sel uyarısı yapılırken, yetkililer, hava durumu normalleşene kadar vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkmaması ve seyahat etmemesi yönünde çağrı yaptı.