Avrupa için tehlike bu kez Avusturya’dan

AVUSTURYA’da pazar günü genel erken seçimler var. Anketlere göre muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) lideri Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz yarışı önde götürüyor. Sosyal Demokratlarla (SPÖ) büyük koalisyonu bitirip erken seçime giden Kurz’un partisi ÖVP’nin yüzde 33 oyla sandıktan birinci parti çıkması bekleniyor.

Gençliğinde azılı bir neonazi olarak eylemlere katılan, Almanya’nın en önde gelen neonazileriyle dağda savaş eğitimi alan Heinz Christian Strache’nin aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nin (FPÖ) yüzde 27 oy oranıyla sandıktan ikinci çıkacağı tahmin ediliyor. FPÖ’nün 15 Ekim’de yapılacak erken seçimlerde birinci parti çıkabileceği endişesi de yüksek. Ayrıca FPÖ’nün yeni hükümette koalisyon ortağı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Gerek ÖVP’nin genç lideri Sebastian Kurz, gerekse SPÖ lideri Christian Kern, aşırı sağcı Strache ile koalisyon hükümeti kurmayı planlıyor. Kern’in ise seçimin en büyük kaybedeni olacağı görünüyor. Anketler SPÖ’nün yüzde 23 oy alacağını gösteriyor. Yeşiller’in oyları ise yüzde 5.





TÜRKİYE MALZEME

Strache ise “Viyana İstanbul Olmayacak”, “İslam yerine vatan” gibi Türk ve İslam düşmanı söylemlerle her seçimde başarı üstüne başarı kazandı. FPÖ 2013 seçimlerinde yüzde 20.51 oyla üçüncü parti çıktı. FPÖ’nün cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer, geçen yıl 4 Aralık’ta tekrarlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kıl payı kaybetti. Avrupa ülkeleri aşırı sağın kaybetmesiyle derin bir nefes aldı. Yerleşik partiler, aşırı sağın yükselişini durdurmak için orta yol bir popülizm geliştirmeyi planladı.

Viyana Hukuk Fakültesi’nde henüz öğrenimini bitirememiş olan Avusturya’nın hırslı genç politikacılarından Sebastian Kurz, mülteci krizinde Başbakan Merkel cephesinden ayrılarak, Macaristan ve Çek Cumhuriyetiyle ortak hareket etti ve Balkan güzergahını mültecilere kapattı. Bu çıkışıyla Avusturya’da halkın desteğini kazanan ve Strache’nin önünü kesen Kurz, Türkiye’yle AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını seçim malzemesi yaptı. 2013 seçimlerinde yüzde 23.99 oyla ikinci parti olan ÖVP’nin pazar günkü seçimlerden birinci parti çıkması ve Kurz’un başbakan koltuğuna oturması bekleniyor.

AZILI NEONAZİ

Kurz’un karanlık bir neonazi geçmişe sahip Strache’yle koalisyon kuracağı tahmin ediliyor. Strache’nin gençliğinde Almanya’da neonazi grupların gösterilerine katıldığı ve sık sık polisle başının derde girdiği ortaya çıktı. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin araştırmasına göre Strache, 1989 yılında Almanya’nın Fulda kentinde Wiking Gençliği adlı neonazi örgütün yasak eylemine katılarak, Hitler dönemine ait marşlar söyledi ve yeni yıla polis aracında girdi. Alman neonazilerle ve aşırı milliyetçi NPD yöneticileriyle bağlantı kuran Strache, dağda komando üniformasıyla savaş eğitimlerine katıldı. Strache’nin ormanda askeri eğitim aldığını gösteren, elinde silah ve maskeli fotoğrafları ortaya çıktı. Neonazi geçmişiyle ilgili soruları “Ben arayış içindeydim. Çok şeye baktım” diyerek kendini savunan Strache, ancak bundan herhangi bir pişmanlık duyduğunu da dile getirmedi. Neonazi olarak aktif eylemlere katılan Strache aynı zamanda 1989’da FPÖ’ye girdi ve partide hızla kariyer yaparak, parti lideri oldu.

Pazar günü yapılacak erken genel seçim sonuçları, Avusturya’nın Avrupa içindeki yönünü belirleyecek.