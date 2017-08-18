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    Son dakika: Avrupa diken üstünde: İki bıçaklı saldırı, iki soru işareti

    hürriyet.com.tr
    18 Ağustos 2017 - 19:24Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 19:56

    Almanya ve Finlandiya'da birkaç saat önce yaşanan iki bıçaklı saldırı, Barcelona'yı vuran terör eylemlerinin ardından diken üstünde olan Avrupa'da endişeleri artırdı. Bıçaklı saldırıların terör bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. İki ülkede en az iki saldırgan firarda, insan avı başlatıldı.

    Finlandiya'nın batısındaki Turku kentinin merkezinde bulunan Puutori Meydanı'nda bıçaklı saldırganlar en az iki kişiyi öldürdü, altı yaralı var.

    Bir saldırgan bacağından vurulduktan sonra gözaltına alındı, diğerinin ise firarda olduğu açıklandı.

    Ülke çapında güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olan olay sonrası polis saldırının terörle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. 

    Aynı saatlerde Almanya'nın Wuppertal kentinde de 31 yaşındaki bir erkek bıçaklanarak öldürüldü, 25 yaşında bir erkek ise yaralandı. 

    Elberfeld semtindeki bir mağazada yaşanan olay sonrası sayılarının iki veya üç olduğu belirtilen saldırganların kaçtığı ve henüz yakalanamadıkları bildirildi.

    Yerel devlet kanalı WDR, saldırının bir söz dalaşının ardından gerçekleştiğini bildirdi.

    İspanya'nın Barcelona kentinde turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Las Ramblas bölgesinde 14 kişinin ölümüne neden olan terör saldırıları sonrası iki ülkede meydana gelen bıçaklı saldırılar endişeleri artırmış durumda.

    Bu arada Barcelona'da minibüsle yayaları ezen teröristin, sabah saatlerindeki polis operasyonunda öldürülen beş saldırgandan biri olduğu açıklandı.

     

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    Etiketler: Terör , bıçaklı saldırı , Finlandiya , ALMANYA , son dakika , haber
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