FenerbahÃ§e bu sezonun ilk maÃ§Ä±nÄ± oynadÄ± sonunda. PerÅŸembe gecesi rahat bir Avrupa akÅŸamÄ±nda formalarÄ± â€˜ecel terleriâ€™ ile Ä±slatan sarÄ± lacivertliler, bu sezon ilk defa â€˜diÅŸlerine gÃ¶reâ€™ bir rakip buldular karÅŸÄ±larÄ±nda. Manisaspor da bu sezonun Ã§ok yavan geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸlayan SÃ¼per Lig seyircisine bir taze nefes oldu. Nefis bir futbol oynadÄ±lar, ayaÄŸa pas yaptÄ±lar, pozisyonlar buldular, FenerbahÃ§eâ€™yi kendi evinde bolca terlettiler ama hem ÅŸanslarÄ± yanlarÄ±nda deÄŸildi, hem de KadÄ±kÃ¶yâ€™Ã¼n bÃ¼yÃ¼sÃ¼ne yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼ler.Â

Edip Uras yazÄ±yor

Galibiyet FenerbahÃ§eâ€™nin gibi gÃ¶zÃ¼kmedi ilk on-onbeÅŸ dakika hariÃ§. MaÃ§a hÄ±zlÄ± baÅŸlayan FenerbahÃ§e, girdiÄŸi pozisyonlarda ilk sayÄ±yÄ± bulabilseler, maÃ§ daha rahat geÃ§ebilirdi. Manisaspor devreye girip, ayaÄŸa paslar yapmaya baÅŸlayÄ±nca iÅŸler deÄŸiÅŸti, FenerbahÃ§e top gÃ¶rememeye, daha da ciddi bir problem olarak baskÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok fazla pas hatasÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. Madalyonun diÄŸer yÃ¼zÃ¼nde bu kez Manisaspor yakaladÄ±klarÄ±nÄ± kullanamadÄ±, maÃ§Ä± farklÄ± yerlere taÅŸÄ±yamadÄ±.Â

Bu sezon, daha Ã¶ncekilere gÃ¶re Ã§ok daha fazla hakemle oynayan bir FenerbahÃ§e var sahada. Emre hÄ±rsÄ±nÄ± her zaman doÄŸru yerlere kanalize edemiyor. Oyuncu deÄŸiÅŸiklikleri ile yÃ¼klenen takÄ±mÄ±nÄ± on kiÅŸi bÄ±raktÄ± ve belki de maÃ§Ä±n kaderini deÄŸiÅŸtirdi. SarÄ± lacivertliler daha Ã§ok koÅŸmak zorunda kalÄ±nca, temposu sÃ¼rekli yukarÄ±da seyreden maÃ§Ä±n Manisaspor Ã¼zerindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± hissedilmeye baÅŸlandÄ±. Sahada pek gÃ¶zÃ¼kmeyen Alexâ€™in asisti ile Guizaâ€™nÄ±n forma Ã§Ä±kartan golÃ¼ maÃ§Ä± kilitlemiÅŸ gÃ¶zÃ¼kse de Manisa daha bitmemiÅŸti. Luganoâ€™nun kÃ¶tÃ¼ pasÄ±nÄ± kaptÄ±ran Christianâ€™Ä±n, kanadÄ±nÄ± boÅŸ bÄ±rakan Roberto Carlosâ€™un hatalarÄ± beraberliÄŸi Egeâ€™lilere geri getirdi.Â FenerbahÃ§eâ€™nin ÅŸansÄ± tek top gÃ¼le oynaya maÃ§Ä± bitirmek Ã¼zereyken orta alanda kaptÄ±rÄ±lan bir top sonucunda gelen klasik bir Semih golÃ¼ ile maÃ§ yeniden KadÄ±kÃ¶yâ€™e dÃ¶nÃ¼verdi.Â

Sonunda Premiervari bir lig maÃ§Ä± seyretmenin keyfi, Manisasporâ€™un devam etmesi iÃ§in duacÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±z futbolu ve FenerbahÃ§eâ€™nin karÅŸÄ±daki rakipler zorlaÅŸtÄ±kÃ§a gÃ¶zÃ¼kmeye baÅŸlayan keli gecenin sonunda bize kalanlar oldu.Â

SaÄŸ bekte GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™Ã¼n yerine yabancÄ± kontenjanÄ± yÃ¼zÃ¼nden oynayan Bekir, bÄ±rakÄ±n GÃ¶khanâ€™Ä± Ali Bilginâ€™i bile arattÄ±. Roberto Carlos dÃ¶nÃ¼ÅŸ planlarÄ±nÄ± yaparken geÃ§en sezon oynadÄ±ÄŸÄ± oyuna dÃ¶nmÃ¼ÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Lugano bÃ¼tÃ¼n uyarÄ±lara raÄŸmen artÄ±k gittikÃ§e antipatikleÅŸen hareketleriyle her an takÄ±mÄ± zora sokabilir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de. BazÄ± maÃ§larda yÃ¼rÃ¼yecek hali kalmayacak kadar kÃ¶tÃ¼ kondisyonlu Dos Santos, maÃ§Ä±n son yarÄ±m saatinde seyirci baskÄ±sÄ± altÄ±nda o dakikaya kadar iyi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§ta sÃ¼rekli saÃ§mayalan Christian bugÃ¼nÃ¼n eksileriydi. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda takÄ±mÄ±n en iyisi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ndeki KazÄ±m dakikalar geÃ§tikÃ§e eriyerek son dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ yedek kulÃ¼besinde duydu. AtÄ±lana kadar Emre, maÃ§Ä±n sonuna kadar Guiza, dÃ¼z oyununa raÄŸmen Ã–nder ve sadece varlÄ±ÄŸÄ±yla Alex FenerbahÃ§eâ€™de ayakta kalanlardandÄ±.Â

Manisaspor Ã§ok iyi bir takÄ±m futbolu oynadÄ±. Åžimdiye kadar topladÄ±klarÄ± puan sayÄ±sÄ± bu futbola yakÄ±ÅŸmÄ±yor. MaÃ§ iÃ§inde kullanamadÄ±klarÄ± pozisyonlar bunun en bÃ¼yÃ¼k nedeni gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Kanadaâ€™lÄ± Simpson talihsiz bir gece yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen bu sezon adÄ±nÄ± duyuracak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Nizamettin ve kaleci Ä°lker de Manisaâ€™nin baÅŸarÄ±lÄ±larÄ± arasÄ±ndaydÄ±.Â

Avrupa Ligi kuralarÄ±nda â€˜diÅŸimize gÃ¶reâ€™ takÄ±mlar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler Ã§oÄŸunlukta. Oysa Avrupaâ€™da oynanacak her maÃ§ en az Manisaspor gibi bir ekibi seyrettirecek bize. BakÄ±nÄ±z geÃ§en PerÅŸembe oynanan Sion maÃ§Ä±. Avrupaâ€™da Manisaâ€™dan Ã§ok var, orta alanda baskÄ±lÄ±, defans bÃ¶lgesinde FenerbahÃ§e top Ã§Ä±kartÄ±rken o bÃ¶lgede pres yapan ve orta alandaki pas baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± rahatsÄ±z eden her takÄ±m, sarÄ± lacivertlileri en az bu gece kadar zorlayacaktÄ±r.