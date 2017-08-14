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Avrupa borsaları toparlandı

REUTERS
14 Ağustos 2017 - 13:13Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 13:14

Avrupa borsaları, jeopolitik gerilim nedeniyle yılın en kötü haftalık performasını kaydettikten sonra bugün yükselerek toparlandı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in Kore yarımadasında bundan sonra savaş olmaması gerektiğini belirterek, Kuzey Kore'den provokasyonlara son vermesini istedi. Ayrıca hafta sonu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı kısa sürede ortaya çıkabilecek savaş beklentisini aşağı çeken açıklamalarda bulundu. Bütün bunlar Kore nedeniyle piyasalarda oluşan tansiyonu hafif azalttı.

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi yüzde 0.7, euro bölgesi hisseleri ve lokomotif hisseler yüzde 0.9 yükseldi. ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin etkisiyle haftalık yüzde 2.7 düşüşle yılın en kötü kayıplarını kaydetmişlerdi.

Geçen hafta en kötü seviyesini gören .Deutsche Bank, Commerzbank ve Standard Chartered Bank'ın yüzde 2.5 ve 2.7 yükselmesiyle kazanımlarını yüzde 1.4 artırdı.

Alman enerji grubu RWE hisseleri 2017 kar tahminlerini yükseltmeyi hedeflediğini belirtmesinin ardından yüzde 3 artışla STOXX'un zirvesine yükseldi ve ilk yarı sonuçları daha iyi gaz santrali performansıyla yükseldi. RWE, Ocak'tan bu yana yüzde 60 yükselişle doğalgaz dağıtım şirketleri hisseleri arasında lider konumda bulunuyor.

 

Etiketler: Güney Kore Cumhurbaşkanı , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı , Borsalar
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