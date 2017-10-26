Avrupa Birliği’nde bütçe anlaşmazlığı

AB Konseyi, birliğin 2018 yılı genel bütçesine ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, bütçede Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından yapılan değişikliklerin ‘kabul edilemez’ olduğu belirtildi. AB Komisyonu, 2018 yılı bütçe taslağında, gelirleri 160.6 milyar euro, harcamaları ise 145.4 milyar euro olarak belirlemişti. AB Konseyi, söz konusu bütçede gelirlerin 158.9 milyar euro, harcamaların 144.4 milyar euro olması yönünde görüş bildirmişti. Avrupa Parlamentosu ise bütçede gelirlerin 162.6 milyar euroya, harcamaların 146.7 milyar euroya çıkartılmasını talep etti.

Böylece Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi arasında bir uzlaşma süreci başladı. Taraflar, 20 Kasım tarihine kadar ortak bir tutum benimseyemezse, AB Komisyonunun yeni bütçe taslağı sunması gerekecek.

AB bütçesi, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.