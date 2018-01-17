Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Avrupa, AB-Türkiye zirvesi için harekete geçti

    Avrupa, AB-Türkiye zirvesi için harekete geçti

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yıl yapılmayan Avrupa Birliği-Türkiye Liderler Zirvesi'nin bu yıl yapılması için harekete geçti.

    AB-Türkiye Liderler Zirvesi'nin yanı sıra AB-Türkiye bakanlar düzeyinde ortaklık konseyi de geçtiğimiz yıl toplantıya çağrılmamıştı.

    Avupa Komisyonu bu eksiklikleri gidermek için çalışma başlattı. AB Dönem Başkanlığı'nı yürüten Bulgaristan'ın yılın ilk yarısında Türkiye ile liderler zirvesi düzenleme niyetinde olduğu belirtiliyor.

    Avrupa Komisyonu da hem liderler zirvesinin hem de ortaklık konseyinin nisan ayından sonra toplanması için üye ülkeler nezdinde temaslarda bulundu.

    Konsey'e yakın kaynaklar liderler zirvesinin mayıs ya da haziran ayında düzenlenebileceğini ifade etti.

    Kaynaklar AB Dönem Başkanlığı'nın temmuz ayında Avusturya'ya geçeceğini de hatırlatarak, zirvenin bu tarihten önce yapılmasının önemini vurguladı.

    Etiketler: Avrupa Birliği , AB Komisyonu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri