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Avrasya zammına KDV indirimi

EKONOMİ SERVİSİ
01.02.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

AVRASYA Tüneli’ne önceki gün gelen yüzde 26.5’lik zamma karşılık hükümet KDV kozunu oynadı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli’nde KDV’nin yüzde 18’ten yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı. Böylece, Avrasya Tüneli’nden otomobiller için geçiş ücreti 21 liradan 19.2 liraya indi. Yani zam oranı yüzde 15.66’ya düştü. Minibüsler için de geçiş ücreti 31.5 lira değil 28.8 lira olarak uygulanacak. Böylece tünel geçiş ücretlerinin düşmesi için devlet KDV gelirinin bir kısmından vazgeçmiş oldu.

Bakan Arslan şöyle konuştu: “Yap işlet devret projelerinde, Avrasya Tüneli dahil olmak üzere projelerimiz şartnamenin hazırlandığı döneminde uluslararası ihaleler olması nedeniyle dövize endeksli fiyatlar belirlendi. Ve sözleşmemizde böyle. 2 Ocak tarihindeki döviz kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilerek uygulama yapılıyor. Ancak 2017 yılı 2 Ocak tarihi itibariyle döviz kuru esas alınıyor. Sonra 2018 yılı esas alınıyor, aradaki artış oranında fiyatlar artırılıyor. Nitekim Avrasya Tüneli’nde de böyleydi. 16.60 olan ücretlerimiz, 21 lira olarak ön görüldü. Minibüslerin de artışı var, o da 31.50 kuruşa yükselmiş oldu.

Elbette hiç zam yapmayalım isteriz. Ancak döviz kurundaki artışa bağlı olarak bir yıl sonra fiyatları artırdığımızda ve Avrasya Tüneli’nde diğerlerinden farklı olarak, diğerlerinde döviz kuru farkı hesaplanıyor ve yansıtılıyor nitekim yılbaşında yansıttık. Avrasya’da farklı olan 2 Ocak’tan 2 Ocak’a artışı hesaplıyoruz ama 1 Şubat’ta uyguluyoruz. Geçen yıl döviz kurundaki fazla oynamadan kaynaklı olarak rakam biraz yüksek çıktı.

Dün akşam hesabını yaptık. Bugün bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması yönünden çalışma başlattık. Biz Avrasya Tüneli geçişlerindeki yüzde 18 KDV’yi yüzde 8’e düşürmüş olacağız. KDV kısmı zaten devlete gidiyor. Böylece 21 lira ücret 19 lira 20 kuruşa inmiş olacak. Minibüsler için ise 31.50 olan ücret 28.80 kuruş olarak uygulanacak.”

Etiketler: gazetehaberleri
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