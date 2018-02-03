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Avrasya Tüneli geçişlerinde KDV indirimi

AA
03.02.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, yüzde 8'e düşürüldü.

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerinde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.

Bakanlar Kurulunun "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

Bu kapsamda Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, küçük araçlarda 21 liradan 19 lira 20 kuruşa, minibüsler için 31 lira 50 kuruştan 28 lira 80 kuruşa inecek.


Etiketler: Avrasya Tüneli , Avrasya Tüneli geçiş ücreti , Avrasya Tüneli geçiş
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