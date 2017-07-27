Avrasya Tüneli açık mı sorusu, bu istikameti kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yoğun yağışın ardından birçok yerde su baskınlarının meydana gelmesi, vatandaşlar tarafından Avrasya Tüneli'nde ulaşımın sorgulanmasına neden oldu. Peki, Avrasya Tüneli açık mı? İşte, bazı detaylar

Avrasya Tüneli açık mı sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Sağanacak yağış ve fırtına sonrasında ulaşımda yaşanan aksaklıklar merakla sorgulanmaya başlandı. Peki, Avrasya Tüneli açık mı olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler



AVRASYA TÜNELİ AÇIK MI?



Avrasya Tüneli yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ilk etapta tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli'ndeki bu durum, yarım saat sonra normal seyrine döndü. Tünel trafiğe yeniden açıldı.