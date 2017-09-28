Avokado ile hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli tarifler

Avokado; yemeklerde, salatalarda, çorbalarda ya da atıştırmalıklarda sıklıkla tercih edilen lezzetli bir meyve. İçeriğindeki potasyum, antioksidan, lutein ve demir içeriği ile sağlığa da oldukça faydalı olan bu besin, kilo vermek isteyenlerin ve sağlıklı beslenenlerin de tercihi. Peki, avokado ile neler yapılabilir?

Avokado Salatası: Avokado salatası, içeriğini tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabileceğiniz ve çok besleyici, aynı zamanda sağlıklı bir salata. Avokadoyu olgunlaştırdıktan sonra ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın ve kabuklarını soyun. Daha sonra küp küp doğrayın. İçerisine salatalık, domates, roka, marul, maydanoz, dereotu, kornişon turşu, mısır ve beyaz peynir gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Eğer daha da besleyici bir salata yaratmak isterseniz de kinoa, karabuğday, yeşil mercimek, maş fasulyesi gibi besinlerle de takviye yapabilirsiniz.





Avokadolu Ekmek Dilimleri: Avokadonun kabuklarını soyun ve çekirdeğini çıkarın. Geri kalan kısmı püre haline gelene kadar ezin ya da robottan geçirin. Ekmek dilimlerini kızartarak ya da taze halleriyle kullanabilirsiniz. Elde etmiş olduğunuz püreyi ekmek dilimlerinin üzerine sürün. Ekmeklerin üzerini çeri domates, roka, kırmızı veya taze soğan, ton balığı, turp, salatalık, beyaz peynir ya da salatalık ile süsleyebilirsiniz.

Avokadolu Makarna: Spagettiyi haşlanmaya bırakın. O esnada, avokado, sarımsak ve zeytinyağını karıştırıp ezin ve püre haline getirin. Sosun tadını zenginleştirmek için içerisine kabak ve fesleğen de ekleyebilirsiniz. Bu durumda kabağı haşlayın ve fesleğenle beraber pürenin içerisine dahil edip robottan geçirin. Haşlanan spagettilere sosu karıştırın ve baharatını da ekleyerek servis yapın.





Avokadolu Meze: Yemeklerinizin yanında yardımcı olarak kullanabileceğiniz bu mezeyi hazırlamak için 1 su bardağı süzme yoğurt ile iyice ezdiğiniz avokadoyu karıştırın. İçerisine sarımsak, limon, tuz ve karabiber ekleyin. Zevkinize göre ince ince doğranmış maydanoz, dereotu ve roka da ekleyebilirsiniz. Bu mezeyi ekmek ve lavaşın üzerine sürerek ya da taco cipsleriniz için dipsos olarak da kullanabilirsiniz.

Avokadolu Smoothie: Avokado, tatlı tariflerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Smoothie için, avokadoyu ve yulaf ezmesi ya da yulaflı bisküviyi rondodan geçirin. Üzerine limon suyu ekleyin ve pudra şekeri ya da normal şeker ekleyin. Elde ettiğiniz karışıma süt ve az miktarda yoğurt ekleyip hepsini rondodan geçirin. Üzerine limon dilimi koyarak servis edin.





Avokadolu Yumurta: Avokadoyu ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra üzerine yumurta kırın ve tuz, karabiber ve taze soğan ekleyerek 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

Avokadolu Pizza: Avokadoyu soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Avokadoyu püre haline getirin ve geniş bir lavaşa sürün. Lavaşın üzerine istediğinize göre en alt katta kaşar ya da cheddar peyniri olmak üzere mısır, siyah zeytin, tavuk, et, ton balığı, kabak, kırmızı veya yeşil biber ekleyin ve fırında pişirin.