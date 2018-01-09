AVM'ye drift baskını

Sürücülerin ölümle burun buruna geldikleri korku dolu anları görenler polise haber verdi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikâyetler üzerine çalışma başlattı. AVM otoparkının güvenlik kamera kayıtları incelendi. Kayıtlarda, drift yapan sürücülerin, “drag” (ikili kalkış yarışı), araç etrafında dönme, otopark direkleri arasında slalom gibi tehlikeli hareketler yaptıklarını da belirledi. Polis, “drift” sürücülerinin toplanma zamanını takibe aldı.



Drift için toplananlar yarışa başlamak üzereyken ekipler harekete geçti. 13 kişi gözaltına alındı. 13 kişiye, “Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek”, “Karayolundaki araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” ile “Plakanın farklı bir yere montaj yapılması” suçlarından 6 bin TL ceza kesildi. 13 kişi için ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 179/2, “Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi uyarınca da adli işlem başlatıldı.



