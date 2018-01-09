Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AVM'ye drift baskını

    AVM'ye drift baskını

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    09.01.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

    BAYRAMPAŞA’daki bir AVM’nin otoparkında akşam saatlerinde bir araya gelen driftçiler, yaptıkları tehlikeli hareketler sebebiyle çevredekilerin tepkisine sebep oldu.

    Sürücülerin ölümle burun buruna geldikleri korku dolu anları görenler polise haber verdi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikâyetler üzerine çalışma başlattı. AVM otoparkının güvenlik kamera kayıtları incelendi. Kayıtlarda, drift yapan sürücülerin, “drag” (ikili kalkış yarışı), araç etrafında dönme, otopark direkleri arasında slalom gibi tehlikeli hareketler yaptıklarını da belirledi. Polis, “drift” sürücülerinin toplanma zamanını takibe aldı.

    Drift için toplananlar yarışa başlamak üzereyken ekipler harekete geçti. 13 kişi gözaltına alındı. 13 kişiye, “Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek”, “Karayolundaki araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” ile “Plakanın farklı bir yere montaj yapılması” suçlarından 6 bin TL ceza kesildi. 13 kişi için ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 179/2, “Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi uyarınca da adli işlem başlatıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri