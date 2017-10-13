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    AVM'de yakalandılar... 30 bin TL fidye istemişler...

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    13.10.2017 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Bahçelievler'de yabancı uyruklu iki üniversite öğrencisini kaçırarak Dubai’de bulunan ailelerinden 30 bin Dolar fidye isteyen iki kadın şüpheli polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

    Bahçelievler’de, Suriyeli ve Mısırlı üniversite öğrencilerinin kaldığı evi basan silahlı kişiler iki öğrenciyi kaçırarak ailelerinden 30 bin dolar fidye istedi. Randevulaşılan AVM’de düzenlenen operasyonla rehineler kurtarılırken, takas için gelen 2 kadın gözaltına alındı.

    AVMde yakalandılar... 30 bin TL fidye istemişler...Pazartesi günü Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde yaşayan 4 üniversite öğrencisinin evine elleri silahlı kişiler geldi. Silahlı kişiler özel bir üniversitede sanayi mühendisliği okuyan Suriyeli Mahmut El Ahmet (20) ve Mısırlı Abdelrahman Aly’i (19) kaçırdı. Silahlı kişiler Al Ahmed’in Dubai’de tekstil işi yapan babası Muhammed Al Ahmed’i arayarak 30 bir dolar fidye istedi.

    TAKAS SIRASINDA OPERASYON

    Baba, Türkiye’de bulunan diğer oğlunu arayıp polisle irtibat kurmasını istedi. Mahmut El Ahmed’in kardeşi Alalou Ahmed, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Birimine başvurdu. Polis, aile üzerinden fidyecilerle dolaylı bağlantı kurdu. Aile, çocuklarını bir AVM’ye getirmelerini, burada takas yapılarak parayı vereceklerini söyledi.

    11 Ekim 2017 günü AVM’ye bir kadın geldi. Alalou Ahmed’in oturduğu masaya oturarak parayı aldı. İkinci bir kadında rehineleri getirdi. Bu sırada harekete geçen Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri 2 kadını gözaltına alarak rehineleri kurtardı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ailelerine kavuşan rehineler duygu dolu anlar yaşadı. Operasyonda gözaltına alınan Hanın Hejazı (35) ve Faırouz Ahmad Al Hamdan (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Olayla bağlantısı olabilecek başka kişilere ilişkin de soruşturma yürüyor. 

    KAÇIRMA OLAYININ NASIL OLDUĞUNU ANLATTI

    Polise ifade veren ve kaçırma olayı sırasında kendisinin de evde olduğunu söyleyen Alalou Ahmet "Kapı çalınca açtık, içeri silahlı kişiler girdi. Kimliklerimize baktılar. Ağabeyim Mahmut El Ahmet ile Mısır uyruklu arkadaşı Abdelrahman Aly’i yanlarına alarak kaçtılar. Daha sonra Dubai’de bulunan babamı telefonla arayarak 30 bin dolar fidye istediler" dedi.

     

    Etiketler: operasyon
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