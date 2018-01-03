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    AVM'de baskın anı... Fark etmediler, yan masada polis vardı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    03.01.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

    Azeri iş adamı I.G, polise başvurarak, 2 Azeri’nin kendisini Glock marka tabancayla tehdit ederek Mercedes otomobili ve 27 bin dolar değerindeki 2 kol saatini gasp ettiklerini, 40 bin dolar vermesi halinde otomobil ve saatleri geri vereceklerini söylediklerini belirterek şikayetçi oldu. Polis, I.G’ye gasp yapan kişilere parayı vereceğini söyleyerek randevu vermesini istedi. Fatih’teki bir AVM’deki kafedeki buluşma sırasında Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenleyerek 2 Azeri ve kendilerine yardımcı olan 2 Türk’ü gözaltına aldı. Düzenlenen operasyon güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    AVMde baskın anı... Fark etmediler, yan masada polis vardıAzeri müteahhit I.G, geçtiğimiz Çarşamba günü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’ne gelerek, kendisini Glock marka tabancayla tehdit eden Azerbaycan uyruklu kişilerin Mercedes otomobili ve 27 bin dolar değerindeki kol saatlerini aldıklarını, 40 bin dolar ödemesi halinde otomobil ve saatlerini geri vereceklerini söylediklerini belirtti.

    AVMde baskın anı... Fark etmediler, yan masada polis vardı
    I.G, ailesiyle de kendisini tehdit ettiklerini söyledi. Polis, I.G’ye gaspçıları aramasını, parayı ödeyeceğini söyleyerek randevu vermesini istedi. I.G, gaspçıları arayarak parayı vereceğini söyleyip Fatih’teki bir AVM’nin kafesinde randevu verdi.

    AVMde baskın anı... Fark etmediler, yan masada polis vardıI.G, gaspçılarla AVM’nin kafesinde şikayetinden bir gün sonra akşam saatlerinde buluştu. Buluşmayı takip eden Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek operasyon düzenledi. Azerbaycanlı R.H, S.A ve Türkler Ş.S ile İ.G gözaltına alındı. Polis, yaptığı üst aramasında iş adamının otomobilinin anahtarı, araç ruhsatı, 2 saat ve Glock marka tabanca ele geçti. Otomobil de AVM otoparkında bulundu.

    AVMde baskın anı... Fark etmediler, yan masada polis vardıAsayiş Şube Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 2 Türk adli kontrol kararıyla serbest kalırken, Azerbaycanlı R.H ve S.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

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