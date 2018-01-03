AVM'de baskın anı... Fark etmediler, yan masada polis vardı

Azeri müteahhit I.G, geçtiğimiz Çarşamba günü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’ne gelerek, kendisini Glock marka tabancayla tehdit eden Azerbaycan uyruklu kişilerin Mercedes otomobili ve 27 bin dolar değerindeki kol saatlerini aldıklarını, 40 bin dolar ödemesi halinde otomobil ve saatlerini geri vereceklerini söylediklerini belirtti.



I.G, ailesiyle de kendisini tehdit ettiklerini söyledi. Polis, I.G’ye gaspçıları aramasını, parayı ödeyeceğini söyleyerek randevu vermesini istedi. I.G, gaspçıları arayarak parayı vereceğini söyleyip Fatih’teki bir AVM’nin kafesinde randevu verdi.

I.G, gaspçılarla AVM’nin kafesinde şikayetinden bir gün sonra akşam saatlerinde buluştu. Buluşmayı takip eden Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek operasyon düzenledi. Azerbaycanlı R.H, S.A ve Türkler Ş.S ile İ.G gözaltına alındı. Polis, yaptığı üst aramasında iş adamının otomobilinin anahtarı, araç ruhsatı, 2 saat ve Glock marka tabanca ele geçti. Otomobil de AVM otoparkında bulundu.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 2 Türk adli kontrol kararıyla serbest kalırken, Azerbaycanlı R.H ve S.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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