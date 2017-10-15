AVM sayısı 393’e ulaştı

Rapora göre geçen yılın üçüncü çeyreğinde 379 olan alışveriş merkezi (AVM) sayısı, bu yılın aynı döneminde 393 olarak hesaplandı. 11.2 milyon metrekare olan AVM arzı ise, 12 milyon metrekareye çıktı. İstanbul’daki A sınıfı ofis arzı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4.5 milyon metrekare iken, bu yıl 5.2 milyon metrekareye ulaştı. Anadolu yakası, inşaat halindeki yeni projelerin yüzde 74’üne ev sahipliği yaparken, üçüncü çeyrekteki kiralama işlemleri açısından Ümraniye ve Ataşehir bölgeleri ön plana çıktı. Avrupa yakasında ise Kağıthane ve Maslak kiralama işlemlerinde öndeydi.