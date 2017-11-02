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    AVM restoranında Şirinler çetesine baskın: 8 gözaltı

    DHA
    02.11.2017 - 18:42 | Son Güncelleme:

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde bir AVM’de bulunan restorana operasyon düzenledi. Operasyonda Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Sabri Şirin'le birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

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    • İstanbulda AVMde hareketli anlar
    • İstanbulda AVMde hareketli anlar
    • İstanbulda AVMde hareketli anlar
    • İstanbulda AVMde hareketli anlar

    Özel Harekat ekiplerininde katıldığı operasyonda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin’nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yere yatırılarak gözaltına aldı.

    Şüphelilerin üst aramalarında tabancalar ele geçirildi. Polis ekipleri AVM’nin otoparkında bulunan şüphelilere ait araçlardaki aramaları devam ediyor.

    AVM restoranında Şirinler çetesine baskın: 8 gözaltı
    Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu

    GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

    Görgü tanıkları, "Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar" dedi.

     

    Etiketler: İstanbul , son dakika
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