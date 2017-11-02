AVM restoranında Şirinler çetesine baskın: 8 gözaltı

Özel Harekat ekiplerininde katıldığı operasyonda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin’nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yere yatırılarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında tabancalar ele geçirildi. Polis ekipleri AVM’nin otoparkında bulunan şüphelilere ait araçlardaki aramaları devam ediyor.



Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıkları, "Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar" dedi.