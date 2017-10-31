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    AVM faresi turistten akılalmaz yöntem!

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    31.10.2017 - 17:31 | Son Güncelleme:

    Antalya’da, folyo kaplı çantayla AVM’lerdeki alarmları devre dışı bırakarak mağazalardan pantolon, tişört çalan Filistin uyruklu 39 yaşındaki Ali Mohammed, polis tarafından yakalandı.

    Hırsızlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekiplerin dikkati ile ortaya çıktı. Fener Mahallesi’nde devriye görevi yapan yunus ekipleri, durumundan şüphelendikleri Filistin uyruklu Ali Mohammed’in üzerinde arama yapmak istedi. Mohammed, polisin kendisini aramasına tepki gösterdi.

    AVM faresi turistten akılalmaz yöntem

    Gerekli izinlerin ardından Mohammed’in üzerinde arama yapıldı. Ülkesinden turist olarak gelen Ali Mohammed’in hazırladığı folyo kaplı çanta ile AVM’lerdeki alarmları devre dışı bırakarak pantolon ve tişört gibi çeşitli giyim eşyası çaldığı ortaya çıktı. Ali Mohammed, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

     

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    Etiketler: Polis , Gözaltı
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