AVM boşaltılmıştı... Baskının nedeni belli oldu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Şirinler suç örgütü üyelerinin Bahçelievler'deki ömür Plaza AVM'de buluşacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler saat 18.00 sıralarında AVM'ye operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, örgüt lideri Mehmet Sabri Şirin'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 9 tabanca ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, otoparktaki araçlarında ve evlerinde de aramalar yaptı.

Ele geçirilen malzemeler delil tor-basına konularak emniyete götürüldü. Şirinler grubuna en son 3 Haziran'da Güngören'de Saral grubu tarafından saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 1 grup üyesi ölmüş, 2 grup üyesi ve 4 vatandaş yaralanmıştı.

Saat 18.80 sıralarında Bahçelievler'deki AVM'de bulunan restorana operasyon düzenledi. Boşaltılan alışveriş merkezine Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, polis tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin'nin de aralarında bulunduğu kişileri gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, AVM ve otoparkında şüphelilere ait araçlarda detaylı inceleme yaptı. Ele geçirilen malzemeler delil torbasına konularak emniyete götürüldü. 5 saat süren çalışmalar saat 23.30'da sonlandırıldı. (DHA)

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI



Görgü tanıkları, "Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar" dedi.

OPERASYON ANI KAMERADA



Operasyon anı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Özel harekat polislerinin AVM otoparkının girişinde şüphelilere silah doğrulttuktan sonra bir şüpheliyi gözaltına aldıkları görülüyor.