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    Avlanırken üzerine düşen kayanın altında kalarak öldü

    Mustafa ULUSOY- Yusuf ÇINAR/ALACA, (DHA)
    13.11.2017 - 15:24 | Son Güncelleme:

    ÇORUM’da, bir firmada elektrik teknisyeni olarak çalışan Mehmet Erikli (43), domuz avına çıktığı sırada, üzerine düşen kayanın altında kalarak, yaşamını yitirdi.

    Olay, dün Alaca ilçesi Miyanesultan köyündeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erikli, arkadaşlarıyla birlikte ava çıktı. Erikli, avlanırken, bir süre sonra kayboldu. Erikliden uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptığı aramada Türbe mevkisinde teknisyenin cansız bedenini buldu. Tırmandığı kayanın yerinden ayrılarak, üzerine düşmesiyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Erikli’nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: çorum , av , kaya
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