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AvivaSA’dan 13.5 milyar TL fon büyüklüğü

Hürriyet Haber
27 Ağustos 2017 - 23:39Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:39

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, 2017 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünde yüzde 28, katılımcı sayısında yüzde 4 büyüme yakaladıklarını, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle 13.5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak, yüzde 19,3 pazar payına sahip olduklarını açıkladı.

Katılımcı sayısının ise 885 bine ulaştığına, ilk yarıyıl bireysel emeklilik net katkı payının 696 milyon TL olarak gerçekleştiğine değinen Kuruca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomatik katılımda fon büyüklüğünde yüzde 14 büyüme yakaladık. Aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı yaklaşık 2 bin firma AvivaSA’yı tercih etti. Otomatik katılımda, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 30 Haziran 2017 tarihli verilerine göre, katılımcı sayısında 186 bin kişi ve fon büyüklüğünde 52.7 milyon TL’ye ulaştık.”

Etiketler: Fırat Kuruca , AvivaSA , gazetehaberleri
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