AvivaSA’dan 13.5 milyar TL fon büyüklüğü

Katılımcı sayısının ise 885 bine ulaştığına, ilk yarıyıl bireysel emeklilik net katkı payının 696 milyon TL olarak gerçekleştiğine değinen Kuruca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomatik katılımda fon büyüklüğünde yüzde 14 büyüme yakaladık. Aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı yaklaşık 2 bin firma AvivaSA’yı tercih etti. Otomatik katılımda, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 30 Haziran 2017 tarihli verilerine göre, katılımcı sayısında 186 bin kişi ve fon büyüklüğünde 52.7 milyon TL’ye ulaştık.”