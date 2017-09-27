Avi Alkaş: Yarını çok iyi okumamız lazım

Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda hazırlanan “Ofis Dışında” programının üçüncü bölümü bugün Hürriyet TV'de yayınlandı. BinYaprak, Olmadık Projeler ve ve PwC Türkiye’nin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli ismi, Hürriyet TV izleyicileriyle buluşturan programın bugünkü konuğu JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş oldu.

Çekimleri Ersa Mobilya’nın Altunizade’deki showroom binasında gerçekleştirilen, sunuculuğunu PwC Program Koordinatörü Duygu Merzifonluoğlu’nun yaptığı “Ofis Dışında” programının üçüncü bölümünde Alkaş; Herkes bizi alışveriş merkezi belledi. Ofis, lojistik ve son dönemlerde rezidansların yurtdışındaki evleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çok ciddi bir dönüşüm içindeyiz, açıklamasında bulundu.

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KUŞAKLARA GÖRE FARKLILAŞACAK"

Alkaş; 'Genç kuşaklar geliyor. Genç kuşakların harcama yapabilme yetenekleri gelişiyor. Öte yandan yaşam süreci uzuyor. Türkiye'de istatistikler ortalama yaşam sürecinin 78'e çıktığını gösteriyor. Hollanda'da doğan bir çocuk için 94 yıl. Öte yandan genç kuşakların daha erken iş hayatına atılmaları nedeniyle farklı kuşaklara farklı alanlarda hizmet sunma zorunluluğu geliyor. Bir değişim uygulamalarını biz de sektörümüzde görüyoruz' derken yeni dönemde uzmanlaşan kuşaklara göre farklılaşacak alışveriş merkezlerinin de oluşturulacağının altını çizdi.

"YARINI ÇOK İYİ OKUMAMIZ LAZIM"

Alkaş sözlerine şöyle devam etti; "2030'da bugünün Y kuşağı o günün harcamaya yönelik kuşağı olacak. Bu kuşağın isteklerini doğru kurgulamak lazım. Yarını çok iyi okumamız, çok iyi ortaya koymamız lazım. Bu noktada takım oyunu çok önemli. Bir merkezi başarıya ulaştıran üç faktör; lokasyon, lokasyon, lokasyon dersek de yine de kurgu mağaza karması çok önemli. Giderek yönetim önem kazanmaya başlıyor."

"İŞE KALBİNİZİ AKITIRSANIZ İŞ SİZİ SEVER"

Alkaş genç öğrencilere ve genç girişimcilere de tavsiyede bulundu ve şöyle dedi; "Genç öğrencilere tavsiyem iş hayatına ne kadar hızlı atılırsa, o zaman ona hazır olacağı için. Eğer sevdiği işi yapamıyorsa, yaptığı işi sevmesi çok önemli. Steve Jobs'un da dediği gibi sevdiğiniz işi her zaman yapamayabilirsiniz. İşe kalbinizi akıtırsanız iş de sizi sever. Mutlu olmak için çalışırlarsa çok daha mutlu olurlar. Genç girişimcilere önerim ise; çok çalışmaları..."

Bilişimden medyaya, sağlıktan gayrimenkule geniş bir sektör yelpazesinde iş dünyasının bugünü ve geleceğinin; teknolojik yenilikler, çalışma mekanlarının değişimi ve iletişim gibi çok kapsamlı konular üzerinden ele alındığı “Ofis Dışında” programı, sektöründe 60 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda, her Çarşamba saat 10.00'da Hürriyet TV’de.