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    Avcılar'da dehşet! Otomobilde elleri bağlı, boğazı kesilmiş bulundu

    Ali Kerem BENGİ / İstanbul (DHA) - AA
    03.11.2017 - 07:05 | Son Güncelleme:

    İstanbul Avcılar'da otomobil içinde içinde elleri bağlı ve boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu.

    Olay, Ambarlı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre; sokakta park halinde 34 MA 5021 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin arka koltuğundaki kişinin ellerinin bağlı ve boğazının kesilmiş halde olduğunu belirledi. 

    Kişiye hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ancak bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemi alırken sokağı ise araç giriş-çıkışına kapadı. Ölen kişinin henüz kimliği öğrenilmezken savcı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil ve çevrede delil araştırması yaptı.

    Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından ceset ambulansa konularak Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Suriye asıllı ve yaşı ise 45 civarında olduğu belirtilen kişinin kimlik tespiti ile cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cesedin bulunduğu araç ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait otoparka götürüldü.

    Etiketler: cinayet , boğazı kesilmiş
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