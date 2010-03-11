AvcÄ± Bobo

Bu maÃ§ siyah beyazlÄ±lar iÃ§in, lig yarÄ±ÅŸÄ±na devam edebilmek adÄ±na Ã§ok ama Ã§ok Ã¶nemliydiâ€¦

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MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ± kora korÂ mÃ¼cadele iÃ§inde geÃ§ti. Sanki ligin son maÃ§Ä±, BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluÄŸa, Ä°.B.BelediyesporÂ ise dÃ¼ÅŸmemeye oynuyor gibiydi... Bu maÃ§ Turkcell SÃ¼per Liginde mÃ¼cadele anlamÄ±nda, uzun zamandÄ±r gÃ¶rmediÄŸimiz derecede Ã¼st seviyede seyretti.. Siyah BeyazlÄ±lar ilk yarÄ±da Bobo ve Ekrem % 100 gol fÄ±rsatÄ±nÄ± deÄŸerlendirmediler. KaptanÄ±n sol kanattan indirdiÄŸi topta, Bobo' nun vuruÅŸunda Ã¶nce HasagiÃ§ sonrasÄ±nda Barbosa baÅŸarÄ±lÄ± oldu.. Holosko' nun yaptÄ±ÄŸÄ± ortada ise ceza sahasÄ± iÃ§inde yalnÄ±z kalan Ekrem bomboÅŸ durumdayken kafa vuruÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirmedi.. 43. dakikada Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez' in ÅŸutunda top rakiten dÃ¶nÃ¼p Bobo' nun Ã¶nÃ¼ne dÃ¼ÅŸtÃ¼.. FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± gole yakÄ±n bir vuruÅŸla ilk yarÄ±nÄ±n son dakikalarÄ±nda Kara Kartal 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.. Ä°bo' nun ilk ÅŸutunda top Bobo' ya gelseydi, Bobo ofsayttaydÄ±..



62. dakikada Ferrari' nin uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± top Holosko' da kaldÄ±. Slovak oyuncunun akÄ±l dolu vuruÅŸunda Kara Kartal aradaki farkÄ± ikiye Ã§Ä±kardÄ±. AtÄ±lan gollerden ve alÄ±nan Ã¼Ã§ puandan Ã§ok daha Ã¶nemlisi, BeÅŸiktaÅŸ' Ä±nÂ sahaya yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± oyundu.. Ve GerÃ§ekten mÃ¼thiÅŸti.. TakÄ±m halinde Ã§ok iyi oynadÄ±lar.. Defansa yardÄ±m edip top Ã§Ä±karan, ceza sahasÄ± iÃ§inde son adam gÃ¶revi yapan, her iki kanatta oynayan, rakibe maÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar pres yapan Holosko birde gÃ¼zel gole imzasÄ±nÄ± attÄ± ... BrezilyalÄ± golcÃ¼ dÃ¼n akÅŸam futbol otoritelerini kÄ±skandÄ±racak kadar gÃ¼zel iÅŸler yaptÄ±. HÃ¼cumda Ã§alÄ±m atÄ±p rakip eksiltti, kanatlara inipÂ orta yaptÄ±.. Zaman zaman durarak oynasada gÃ¼zel oyununu, gÃ¼zel bir golle sÃ¼sledi. Mustafa hocanÄ±n oyuna mÃ¼dahalesi ile sol kanata Ã§Ä±kan Ekrem DaÄŸ gÃ¼zel iÅŸler yaptÄ±. Ekrem' den tek ÅŸikayetim ekseni etrafÄ±nda fazla ve gereksiz dÃ¶nmesi.. Åžilide yaÅŸanan o depremin acÄ±sÄ±nÄ± Tello, ElazÄ±ÄŸ'da yaÅŸanan acÄ±yÄ±, Ä°brahimÂ ÃœzÃ¼lmez sarÄ±yordu.Â

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Bu yazÄ±mda Bobo ya ayrÄ± bir yer aÃ§mak istiyorum.. Bir golcÃ¼, bir forvet nasÄ±l olur en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸini sergiledi..Â Ä°stekli,arzulu bir Bobo' yu sanÄ±rÄ±m bu ligde kimse tutamaz.. Helal olsun aldÄ±ÄŸÄ±n paralar, alkÄ±ÅŸlar Bobo' ya.....

Ferrari, Sivok,Toraman ve ÃœzÃ¼lmez defansda rakibe hiÃ§ poziyon vermediler... Mustafa hoca belki de Necip Uysal yerine Tabata veya Yusuf''la baÅŸlasaydÄ±,ik yarÄ±da siyah beyazlÄ±lar farkÄ± aÃ§abilirlerdi. Yola devam etmek adÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bu 3 puan BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. Liderle arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± ikiye indirdi ve Galatasaray maÃ§Ä± ile baÅŸlayan gÃ¼zel oyununu sÃ¼rdÃ¼rebildi Kara Kartal.. Fink, Ernst' in yokluÄŸunda orta sahada Ã§ok iyi oynadÄ±.. Mustafa hocanÄ±n oyuna yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lsada, takÄ±ma aÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± inanÃ§ takdire ÅŸayandÄ±r.. Yolunun aÃ§Ä±k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nsemde, BeÅŸiktaÅŸ' da devamlÄ± yaÅŸanan iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± oyunlar aklÄ±mda hep soru iÅŸareti olarak kalÄ±yor malesef. Tebrikler BEÅžÄ°KTAÅž..