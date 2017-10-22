Avatar Atakan: Günde 17 km koşuyorum!

Haftanın 3 günü Sarıyer’den Ortaköy’e kadar yaklaşık 17 kilometre koştuğunu ve antrenman yaptığını söyleyen Atakan Arslan ‘3 Kasım’da Dubai’de Fight Night organizasyonunda Dünya Şampiyonluk Kemerimi korumak için ringe çıkacağım. Yoğun bir antrenman dönemi içindeyim. Haftanın 3 günü açık havada 17 kilometre koşuyorum ve antrenman yapıyorum. Benim için çok önemli 2 karşılaşma olacak. Maçtan ziyade Milli bir konu ve iki karşılaşmanın sonunda da bayrağımızı dalgalandırmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun dışında oyunculuk çalışmalarına devam ediyorum. Güzel bir proje ile oyunculuğa iyi bir başlangıç yaptım. Bundan sonra da böyle iyi projelerle oyunculuğa da devam etmek istiyorum’ dedi.