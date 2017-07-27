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    Avanak Avni ve Oğuz Aral Kadıköy’de

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 11:42Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 11:47

    Türk karikatürünün efsane ismi Oğuz Aral ve kahramanı Avanak Avni artık Kadıköy’de. Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan iki heykel karşılıklı durarak Kadıköy’e gelenleri karşılıyor.


    Usta karikatürist Oğuz Aral’ın Gırgır Dergisi’nde ofis-boy olarak çalışan Rıza Külegeç adlı çocuktan esinlenerek yarattığı bir karakter Avanak Avni Kadıköy Hasanpaşa’da hem Kadıköy’e gelenleri karşılıyor hem de Kadıköy Belediyesi Karikatür Evini gösteriyor.

    Avanak Avni ve Oğuz Aral Kadıköy’de

    Kadıköy Belediyesi usta karikatürist Oğuz Aral ve onun yarattığı Avanak Avni’nin heykellerini yaptırdı. Tipik bir gecekondu mahallesi çocuğu olan sürekli ezilen ama hiç boyun eğmeyen konuşmayı sökemediği için derdini anlatamayan, Leyla’ya sırılsıklam aşık ve sürekli Deve Dilaver’den dayak yiyen Avanak Avni parmağıyla Kadıköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Karikatür Evi’ni gösteriyor.

    Oğuz Aral’ın 1973 yılında çizmeye başladığı çizdiği Avanak Avni’nin maceraları Türkiye sınırlarını aşıp Güney Afrika'daki ırkçı olaylara karşı, Meksika'da ise ABD karşıtı gurupların sembolü olmuştu. Oğuz Aral Gırgır Dergisi’nin el değiştirmesinden sonra 1990 yılında çıkarmaya başladığı dergiye Avni adını vermişti. Avni dergisi 1996'ya kadar yayınını sürdürmüştü. Oğuz Aral’ın 2004’te hayata veda edişinin ardından, Penguen dergisi çizerleri Oğuz Aral'ın anısına Avni'nin karikatürlerini kendi kalemlerinden çizmişlerdi.

    Oğuz Aral, bir karikatüründe Avanak Avni’ye konuk olmuş ve Avni’den bir taş da o yemişti.

    Avanak Avni ve Oğuz Aral Kadıköy’de

    Kadıköy Belediyesi daha önce Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz,Tuncay Akgün’ün Bezgin Bekir ve Uğur Gürsoy’un Fırat karakterlerinin heykellerini yaptırmıştı. Abdülcanbaz, Bezgin Bekir ve Fırat Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde gelenleri karşılıyor.

    Heykeltraş Yunus Tonkuş tarafından yapılan Avanak Avni ve Turhan Selçuk heykelleri ise hem Kadıköy’ün Hasanpaşa girişinde gelenleri karşılıyor hem de Karikatür Evi’ne davet ediyor.

    Etiketler: oğuz aral , avanak avni , Kadıköy
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