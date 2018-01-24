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    Av tüfeğiyle yüzünü vurdu... 25 yaşında 38 ameliyat geçirdi!

    DHA
    24.01.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    BATMAN’da, yaşayan işsiz Mehmet Vefaaddin Özçelik’in (25) yüzü, 16 yaşındayken oynadığı av tüfeğinin ateş alması nedeniyle büyük oranda hasar gördü. Şimdiye kadar 38 kez ameliyat olan Özçelik, bir özel hastanede yapılacak operasyonla başarılı sonuç alınacağını öğrendiğini belirterek, "3 ayrı ameliyat için özel hastane yaklaşık 135 bin lira masraf istiyor. Bu ameliyatı kaldıracak maddi gücüm yok" dedi.

    Batman’ın Beşevler Mahallesi’nde yaşayan, 1 çocuk babası Mehmet Vefaaddin Özçelik, 16 yaşında av tüfeğiyle oynadığı sırada, ateş alan silahtan çıkan saçmaların yüzüne isabet etmesiyle ağır yaralandı. Özçelik, yüzünden 5 yıl içinde 38 kez ameliyat oldu, ancak sonuç alamadı. Mehmet Vefaaddin Özçelik, Bodrum’da gittiği özel bir hastanedeki kontrollerde, 3 operasyonla yüzünün düzelebileceğini öğrendi. İşsiz olduğunu ve bu ameliyat için istenen parayı denkleştirmesinin mümkün olmadığını anlatan Özçelik, şöyle dedi:

    Av tüfeğiyle yüzünü vurdu... 25 yaşında 38 ameliyat geçirdi

    "Yüzümün düzelmesi için defalarca ameliyat oldum ama sonuç alamadım. Bodrum’da bir hastanede estetikle yüzümün düzelebileceğini öğrendim. Ancak, maddi imkanım yok. Yardım kampanyası için Batman Valiliği’ne başvurdum. Yüzümün düzelmesi için mutlaka estetik ameliyata ihtiyacım var. Üç ayrı ameliyat için özel hastane yaklaşık 135 bin lira masraf istiyor. Bu ameliyatı kaldıracak maddi gücüm yok. Devlet yetkililerinden ve Batmanlı hayırseverlerden tedavim için destek bekliyorum."

    Sokaktaki insanların bakışlarının kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Mehmet Vefaaddin Özçelik, şunları söyledi:

    "Kişisel olarak ve fiziksel anlamda yüzümle ilgili bir sorunum yok. Ancak, sokaktaki insanların bakışları beni rahatsız ediyor. Bir çocuğum var, daha çok küçük. Yarın çocuğum büyüdüğünde beni bu halde görmesini istemiyorum. Belki yüzümden dolayı beni sevmeyecek ya da yaşıtları, benim yüzümden çocuğumla dalga geçecek. Bu yüzden yüzümün düzeltilmesini istiyorum. İşsizim, ekonomik durumum da ortada. Hastanenin istediği parayı bulmam mümkün değil."

     

    Etiketler: yüz ameliyatı , yüz nakli , son dakika
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