Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Hürriyet >Kampüs>AUZEF’te dersler başladı

    AUZEF’te dersler başladı

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 13:12 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 13:12

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde (AUZEF) 18 Eylül 2017 itibari ile yeni dönem dersleri başladı. 6 Ekim’e kadar yeni kayıtların devam ettiği AUZEF’te öğrenciler derslerini internetten 7/24 takip edebilecek.

    "Aramıza Sınav Girmesin" çağrısıyla yüzbinlerce kişiyi İstanbul Üniversiteli olmaya davet eden AUZEF'te kayıtlar devam ederken ders yılı da başladı. Başvuran öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için bir an önce kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlatan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekanı Prof.Dr. Halis Yunus Ersöz; “2017-2018 öğretim yılı derslerimiz 18 Eylül itibari ile başladı. İkinci Üniversite kapsamında başvurularımız 6 Ekim’e kadar devam ettiği için başvuran öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması adına bir an önce kayıt işlemlerini tamamlamaları önemli. Öğrencilerimize bu eğitim yılında da tüm derslerimizi dijital olarak ve her an ulaşılabilir şekilde sunuyoruz. Öğrencilerimiz, PDF ders notlarına, ders sunumlarına ve ders anlatım videolarının linklerine Öğrenme Yönetim Sistemlerinden ulaşabilirler. Ayrıca AUZEF MOBİL ile derslerini her yerden takip edebilirler.” dedi.

    Etiketler: istanbul , Üniversite , DERS
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri