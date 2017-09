AUZEF’te dersler başladı

"Aramıza Sınav Girmesin" çağrısıyla yüzbinlerce kişiyi İstanbul Üniversiteli olmaya davet eden AUZEF'te kayıtlar devam ederken ders yılı da başladı. Başvuran öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için bir an önce kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlatan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekanı Prof.Dr. Halis Yunus Ersöz; “2017-2018 öğretim yılı derslerimiz 18 Eylül itibari ile başladı. İkinci Üniversite kapsamında başvurularımız 6 Ekim’e kadar devam ettiği için başvuran öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması adına bir an önce kayıt işlemlerini tamamlamaları önemli. Öğrencilerimize bu eğitim yılında da tüm derslerimizi dijital olarak ve her an ulaşılabilir şekilde sunuyoruz. Öğrencilerimiz, PDF ders notlarına, ders sunumlarına ve ders anlatım videolarının linklerine Öğrenme Yönetim Sistemlerinden ulaşabilirler. Ayrıca AUZEF MOBİL ile derslerini her yerden takip edebilirler.” dedi.