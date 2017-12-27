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    AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

    AUZEF sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren AUZEF sınav sonuçları, öğrenci sistemine giriş yapılmasının ardından kolayca öğrenilebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ardından itiraz işlemi nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 2-3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen sınavların ardından sonuçlar merakla araştırılmaya başlandı. Adaylar, geçtiğimiz günlerde açıklanan AUZEF sınav sonuçlarını aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte, detaylı bilgiler

    Ön Lisans, Lisans ve Lisans Tamamlama bölümleri dahil toplam 15 programda eğitim veren AUZEF sınav sonuçlarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

    AUZEF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

    Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

    Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

    Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

    Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

    Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

    Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

    Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

    Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

    Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

    İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

    İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

    İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

    Etiketler: auzef sonuçları
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