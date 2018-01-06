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    AUZEF öğrenci girişi ekranı! AUZEF sınav sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    06.01.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    AUZEF sınav sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. Öğrenci girişi aracılığıyla sistemden kolayca öğrenilebilecek olan AUZEF sınav sonuçları sonrasında, sonuçlarında yanlışlık olduğunu düşünenler, itiraz için harekete geçecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, merakla beklenen sınavın sonuçları ve detaylı bilgiler

    AUZEF sınav sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Güz dönemi bitirme sınavı sonuçları için yaklaşık iki haftadır bekleyen vatandaşlar, AUZEF sınav sonuçlarını sistemi giriş yaparak kolayca öğrenilebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları giriş ekranına nereden ulaşılabilecek? İşte, o detaylar

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    SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

    Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

    Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

    Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

    Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

    Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

    Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

    Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

    Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

    Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

    İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

    İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

    İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

    Etiketler: auzeg güz dönemi , auzef bitirme sınavı
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