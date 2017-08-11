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    AÜ’ye ‘Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü’

    DHA
    11 Ağustos 2017 - 09:54Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:57

    Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) sigortacılık sektörüne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla yaptığı girişimler sonunda, 2018-2019 akademik dönemde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi çatısı altında ‘Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü’ açılması kararı aldı.

    ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’a Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümünün açılmasından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Süleyman Özer ziyarette, ATSO’nun Akdeniz Üniversitesi ile önemli projelerde işbirliği içinde çalıştığını belirterek, "Önceki yıllarda sigortacılık komitemizin talebi, Odamızın girişimleri ile Akdeniz Üniversitesi Sigortacılık Meslek Yüksek Okulu açılmıştı. Buradan mezun olan öğrencilerin yüzde 95’i sektörümüzde acente olarak, teknik personel olarak veya sigorta şirketlerinde değişik departmanlarda iş sahibi oldu" dedi.

    Günün koşullarının artık lisans programı ihtiyacını doğurduğunu belirten Özer, "Talebimizi Akdeniz Üniversitesi yetkililerine ilettik. Girişimlerimiz sonucu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde 2018 / 2019 Eğitim Öğretim döneminde 4 Yıllık Lisans Programı Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümünün açılabilmesi için Rektörümüz Mustafa Ünal’dan güzel haberi aldık. Kendisine sektörümüze verdiği destek için çok teşekkür ederim" dedi.

    Süleyman Özer kurulan 4 yıllık Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü’nün mezun öğrencilerine çeşitli avantajlar getireceğini belirtti. Özer, "Öğrenciler mezun olduktan sonra hemen kendi işini kurarak bir acente olabilecek. Bir sigorta acentesinde müdür veya teknik personel olarak başlayabilecekler ya da bir sigorta şirketinde ve eksper ofisinde çalışma imkanı bulabilecekler" dedi.

    Prof. Dr. Mustafa Ünal da açılacak bölümün sektöre nitelikli eleman yetiştireceğini belirterek, iş dünyası ve üniversite arasında işbirliğinin gelişmesi için her türlü teklife olumlu baktıklarını bildirdi.

     

     

     

     

     

    Etiketler: Akdeniz Üniversitesi , öğrenci , Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü
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