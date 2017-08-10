Audi'nin robot işçisi KLARA işbaşı yapıyor

Audi'nin robot çalışanı KLARA adını "Robot destekli yapışkan uygulaması" anlamına Almanca ifadenin kısaltmasından alıyor. Yeni robot, Audi RS 5 Coupe'nin üretim bandında, karbon fiberle güçlendirilmiş polimerden (CFPR) üretilen tavanların takılma aşamasında görev yapacak.

İnsan-robot işbirliği (HRC) adı verilen üretim modelinde KLARA, arada bir koruyucu bariyer olmadan mesai arkadaşıyla sorunsuz bir şekilde yan yana çalışabiliyor. Üretim durağında bulunan bir çalışan CFPR tavanı döner bir tabla üzerine yerleştiriyor. Sonrasında KLARA'ya bir düğmeye basarak "haber veriyor". Haberi alan KLARA da, 5 metreden uzun bir hat boyunca yapışkanı kusursuz bir biçimde tavana uyguluyor. Robot, tavanın hazır olduğunu bildirince de, çalışan tavanı otomobilin üzerine takıyor.

Audi RS 5 Coupe'de opsiyonel olarak bulunan CFPR tavan, benzer tavanlardan daha büyük. Bu nedenle yapışkanın bir insan tarafından, KLARA kadar istikrarlı ve hassas bir şekilde uygulanması mümkün değil.





İnsan ile temasta kendisini kapatıyor

Audi için bu tür insan-robot işbirliği örneklerinde temel öncelik, çalışan güvenliği. Kontrol daima bir çalışanın elinde, yapışkan uygulaması çalışan müdahalesiyle başlatılıyor ve istendiği zaman anında durdurulabiliyor. Üzerindeki sensörler aracılığı ile algılayan robot çalışan, kendisine bir insan temas ettiğinde bu durumu algılayıp, hemen kapanıyor. KLARA'nın üzerindeki aydınlatmalı halka tehlikeye karşı görsel bir uyarı niteliği de taşıyor ve aksaklık halinde kırmızı yanıyor.

Audi'nin geçen aylarda düzenlediği ve önümüzdeki yıllarda markanın Dijital Premium Marka olma stratejilerinin paylaşıldığı Audi Summit'in de konu başlıklarından biri olan Akıllı Fabrika'lar, gelecekte Audi Fabrikaları'nda bütün üretim adımlarının dijital olarak yeniden senkronize edilmesini öngörüyor. Bu kapsamda devreye alınması planlanan modüler üretim süreçleri, yapay zeka ve insan-robot işbirliği otomobil üretimini kaynaklar açısından daha esnek ve daha kolay hale getiriyor.



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