Audi'den yeni teknoloji

Audi, modellerinde yer alan panoramik cam tavanlara, ince film halindeki güneş pilleri entegre etmeye başlıyor. İnce filmler, solar enerji konusunda dünyanın ileri gelen firmalarından biri olan Hanergy’nin yan kuruluşu Alta Devices tarafından üretiliyor. İlk prototibin 2017 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Projenin faaliyete geçmesiyle, güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren güneş pilleri, aracın klima sistemi veya koltuk ısıtıcıları için gerekli olan enerjiyi karşılayabilmesi planlanıyor.

Haber 7'nin haberine göre özellikle elektrikli model ürün gamını önümüzdeki yıllarda daha da genişletmeye hedefleyen marka, gelecekte araçların çatı yüzeylerinin tamamını bu filmlerle kaplamayı hedefliyor.

BİR SONRAKİ AŞAMA

Sürdürülebilir bir mobilite sağlamak adına bir kilometre taşı olarak görülen projenin bir sonraki aşamasında, elde edilen enerjinin doğrudan aküyü şarj etmek amacıyla kullanılması da planlanıyor.

Audi modellerinde kullanılacak ‘Yeşil Elektrik‘, oldukça etkin, ince ve esnek yenilikçi güneş pilleri tarafından üretilecek. Düşük ışık ve yüksek sıcaklık koşullarında da çok iyi performans sergileyen güneş pilleri Kaliforniya’da Alta Devices tarafından üretiliyor.