AÜ ‘marşını’ arıyor

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi’ni her platformda temsil edebilecek bir marş bestelenmesi aynı zamanda bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak amacıyla beste yarışması düzenlediklerini söyledi.



Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim veren, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlayan, toplumun bilgi, teknoloji, sanat, kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde karşılamayı görev edinmiş bir üniversiteyiz. Bu doğrultuda, üniversitemizin misyon ve vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak bir marş bestelenmesi için Antalya Devlet Konservatuvarı koordinatörlüğünde bir yarışma düzenlemeye karar verdik. Güçlü markamızı; ulusal ve uluslararası platformda temsil edecek, kurumsal birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, Akdenizli olmanın gururunu hissettirecek bir marşla taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Beste yarışması için başvuran eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirileceğini ve finalde yarışacak 5 eserin tespit edileceğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Seçici kurul ve onur kurulu tarafından birinciliğe layık görülen esere 10 bin TL, finale kalan diğer eserlere ise 500’er TL mansiyon ödülü verilecek" diye konuştu.

‘Akdeniz Üniversitesi Marşı’ beste yarışmasına 23 Şubat’a kadar başvuru kabul edilecek. Finale kalan eserler 2 Mart’ta ilan edilecek.

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