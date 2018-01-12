AÜ İletişim Fakültesi öğrencisine ödül

Engellilerin sanatla buluştuğu Türkiye’deki ilk projelerden olan Uluslararası Barikat Film Festivali’nden üçüncülük ödülü kazanan Yasin Öztürk, ampute futbolunu anlattığı ‘Kanedyen’ adlı belgeselinde futbol oynayan engelli insanların hayatlarına ışık tuttu.

Ampute futbol takımını oluşturan sporcuların sorunlarını yansıtmaya çalıştığını söyleyen yönetmen Yasin Öztürk, “Engelli sporcuların en büyük sorunu bu spordan para kazanamıyor olmaları. Bu yüzden futbol takımında çeşitli iş kollarında çalışanlar, inşaatlarda amelelik yapanları bile var. Kısacası bu belgeselde onların güçlü duruşunu ve sıkıntılarını göstermeye çalıştım" dedi.